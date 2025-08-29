Samsung lägger till Microsofts Copilot AI i sina senaste TV-apparater

Microsoft Copilot kommer till många av Samsungs TV-apparater och skärmar 2025

Röststyrt gränssnitt och en Copilot-figur på skärmen

Integreras i Tizen OS Home och Samsung Daily+

Samsung lägger till Microsoft Copilot i sina TV-apparater och bildskärmar i år "för smartare upplevelser på skärmen". Nyheten kommer via Samsungs nederländska hemsida och Microsofts Generative AI-blogg, som säger att kombinationen av Copilot och Bixby "skapar en rikare och mer kontextuell smart display-upplevelse."

Enligt Samsung kommer den nya Copilot-integrationen att vara tillgänglig via Tizen OS Home och Samsung Daily+. Copilot ska ge "personliga rekommendationer, relevant information och interaktiva inlärningsupplevelser."

Copilot kommer att svara på frågor "omedelbart för att dela snabba fakta om skådespelare eller idrottare, sammanfatta handlingar, stötta språkinlärning eller hjälpa till att förklara komplexa koncept – allt från hemmets största skärm."

Vad kommer Copilot på TV faktiskt att göra?

Även om Samsungs pressmeddelande är ganska tunt på detaljer, ger Microsoft fem konkreta scenarion för Copilot på TV:

Anpassade, spoilerfria sammanfattningar: ”Jag vill ta upp The Crown igen, jag slutade vid säsong 3, avsnitt 4. Vad hände fram tills dess?”

”Jag vill ta upp The Crown igen, jag slutade vid säsong 3, avsnitt 4. Vad hände fram tills dess?” Ultraspecifika rekommendationer: ”Som The Queen’s Gambit, fast om matlagning istället för schack och under två timmar.”

”Som The Queen’s Gambit, fast om matlagning istället för schack och under två timmar.” Gruppvänliga val: ”Hannah gillar romantiska komedier, David gillar sci-fi, Mark gillar thrillers. Vad är något vi alla skulle gilla?” Perfekt när hela gänget samlats i vardagsrummet och ni vill bestämma tillsammans.

”Hannah gillar romantiska komedier, David gillar sci-fi, Mark gillar thrillers. Vad är något vi alla skulle gilla?” Perfekt när hela gänget samlats i vardagsrummet och ni vill bestämma tillsammans. Fördjupning efteråt: ”Vem var röstskådespelare för den karaktären?” eller ”Vad mer har regissören gjort?”

”Vem var röstskådespelare för den karaktären?” eller ”Vad mer har regissören gjort?” Vardagsassistans: ”Kommer lördagen i mitt område att ha bra förutsättningar för vandring?” eller ”Muntra upp mig efter en breakup.”

(Image credit: Microsoft)

Microsofts blogg visar också en video av Copilot i action, med ett gulligt blobbformat ansikte som rör sig på skärmen och pratar.

Copilot kommer till vissa av Samsungs bästa TV-apparater och bildskärmar på "utvalda marknader" och vi har hört av oss till Samsung för att ta reda på vilka.

Microsoft säger att Copilot kommer till 2025 års modeller, inklusive "Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame samt Smart Monitor M7, M8 och M9."

Den listan inkluderar några av årets bästa TV-apparater – men det finns ännu inga besked om detta även når äldre modeller som en del av Samsungs löfte om sju års mjukvaruuppdateringar för deras TV-apparater.