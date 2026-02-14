Samsung förklarar den nya tekniken som gör företagets flaggskepps-OLED för 2026 så mycket ljusstarkare — och lovar att skärmen ska hålla dubbelt så länge också

Samsung S95H TV lovar att vara 30 % ljusstarkare, och nu vet vi varför.

QD-OLED Penta Tandem är namnet på Samsungs nästa generations OLED-panel

Finns redan i årets Samsung S95H-TV och kommer även till bildskärmar

1,3x högre ljusstyrka och uppges hålla dubbelt så länge som nuvarande paneler

Samsungs flaggskepps-OLED för 2026, Samsung S95H, utlovar 30 % högre ljusstyrka än fjolårets S95F – och nu har Samsung gått in på detaljer kring hur det uppnåtts.

Ljusstyrkan lär få flest rubriker, men här finns även en annan mycket välkommen utveckling: de nya panelerna ska enligt företaget hålla nästan dubbelt så länge.

Ny teknik betyder ny varumärkesprofilering och det här är inget undantag: säg hej till QD-OLED Penta Tandem™. Att använda ”Penta” – det grekiska ordet för siffran fem – visar att Samsung Display har ökat antalet blå ljusemitterande lager från fyra till fem. Det ger flera viktiga fördelar.

Vi gillade Samsung S95F starkt och årets ersättare lovar att vara 30 % ljusstarkare. (Image credit: TechPowerUp)

Så gav Samsung sin QD-OLED ett lyft i ljusstyrka

Det blå ljusemitterande lagret är ljuskällan i Samsungs QD-OLED, och genom att öka lagren från fyra till fem och använda ”de senaste organiska materialen” har Samsung Display kunnat öka både ljusstyrka och energieffektivitet.

Så här förklarar Samsung Display det: ”När antalet lager av organiskt material ökar förbättras ljuseffektiviteten, vilket möjliggör högre ljusstyrka vid samma energinivå eller samma ljusstyrka med lägre energiförbrukning. Det är som att fem personer bär en last som tidigare bars av fyra, vilket ger antingen större uthållighet eller möjlighet att lyfta något tyngre.”

Det verkar också som att en nyare och mer avancerad typ av kvantprick kan användas i panelen, vilket också kan bidra till bättre ljusstyrka och effektivitet, även om Samsung inte tog upp detta i presentationen av Penta Tandem-tekniken.

I praktiken innebär den nya femlagersstrukturen 1,3 gånger högre ljusstyrka och dubbelt så lång produktlivslängd jämfört med fjolårets fyralagers QD-OLED. Det betyder en teoretisk maximal ljusstyrka på upp till 4 500 nits i TV-apparater och 1 300 nits i bildskärmar – även om vi inte ska förvänta oss sådana siffror i verklig användning, särskilt inte för TV.

30 % högre ljusstyrka än fjolårets flaggskepps-OLED Samsung S95F innebär i praktiken en toppnivå runt 2 750 nits baserat på våra mätningar av den tidigare modellen. Det är fortfarande riktigt imponerande för en OLED-TV.

Samsung Display levererar paneler till flera tillverkare, inte bara Samsung, och planerar att bredda utbudet av QD-OLED Penta Tandem-paneler till hela sortimentet av panelstorlekar under 2026, inklusive en 49-tums dual-QHD-skärm (5 120 x 1 440) och flera TV-apparater.

Det här är en stor uppgradering och det blir intressant att se hur den står sig mot fjolårets paneler: vi utsåg Samsung S95F till årets TV 2025 och den är fortfarande ett av våra favoriter bland de bästa TV-apparaterna 2026.