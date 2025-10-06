Missa inte TV-rabatter under Prime Deal Days - här är 4 OLED TV-modeller vi håller extra koll på under reafesten

Årets Amazon Prime Deal Days äger rum den 7–8 oktober, och under den tiden kommer Amazon – tillsammans med andra återförsäljare – att sänka priserna rejält på några av marknadens bästa TV-apparater. TechRadars TV-team har vi testat otaliga modeller genom åren och efter att ha bevakat många Prime Day-reor vet vi vilka deals som verkligen är värda att hålla utkik efter.

OLED-TV-apparater brukar få rejäla prissänkningar under Prime Day. Vi har testat nästan alla nya OLED-modeller som lanserats under 2025 – till och med jämfört dem sida vid sida – och i år är utbudet bättre än någonsin.

Det kan vara svårt att veta vilken OLED-TV som är det smartaste köpet under Prime Day, så vi har valt ut fyra modeller som vi tror kommer få stora rabatter och som definitivt är värda att kolla in.

1. LG C5

(Image credit: Future)

LG C5 är den OLED-TV som ger mest valuta för pengarna. Även om förändringarna från föregångaren LG C4 inte är enorma, behövdes det heller inte – C5 tar redan ett rejält steg framåt i bildkvalitet.

Den levererar fantastiska färger, stark kontrast, realistiska texturer och välbalanserade detaljer, med en ökad topp­ljusstyrka på 1 180 nits (upp från 1 065 nits i C4). Oavsett om du tittar på film, serier eller spelar, levererar C5 en bild som verkligen imponerar.

C5 är dessutom fullmatad med gamingfunktioner – bland annat 4K 144Hz, VRR (Freesync och G-Sync), HGiG, Dolby Vision gaming och ALLM – och alla dessa stöds över fyra HDMI 2.1-portar. Med en extremt låg input lag på 9,2 ms är det en av de bästa gaming-TV-apparaterna du kan köpa just nu.

Smart-TV-plattformen webOS är intuitiv, snabb och enkel att använda, och designen är både tunn och elegant. Det inbyggda ljudet är kanske den svagaste punkten, men även där håller den en stabil nivå.

C5 har redan fått en del fina rabatter sedan lanseringen i april i år – och vi hoppas på ännu bättre under Prime Deal Days.

2. LG C4

(Image credit: Future)

Precis som sin efterföljare LG C5, checkar LG C4 i många rutor – men till ett ännu bättre pris än de flesta andra OLED-modeller. Den toppar fortfarande nästan alla TechRadar-listor över årets bästa TV-apparater, och det är inte utan anledning. Det här är en modell som verkligen levererar maximalt värde för pengarna.

Bildkvalitet, ljud, design, gaming – C4 imponerar på alla punkter. Sedan lanseringen i april 2024 har priset dessutom sjunkit markant, vilket gör den ännu mer attraktiv. Dock börjar det bli svårt att hitta den i lager, så 2025 kan mycket väl vara sista chansen att lägga vantarna på en C4 – särskilt de mindre storlekarna på 42 och 48 tum, som absolut är värda att hålla utkik efter under Prime Deal Days.

3. Samsung S95F

(Image credit: Future)

Samsung S95F är företagets flaggskeppsmodell för 2025 – och en av de mest unika OLED-TV-apparaterna på marknaden tack vare sin Glare Free 2.0-skärm, som kraftigt minskar reflektioner och gör det lättare att titta även i starkt dagsljus.

Den nya Glare Free-skärmen är en rejäl förbättring jämfört med föregångaren S95D. Svärtan är djupare och mer exakt, vilket ger en kraftigare kontrast, samtidigt som färgerna är ljusa och levande. Den förfinade bildbehandlingen ger också en tydlig 3D-liknande känsla i bilderna.

När det gäller gaming levererar S95F hela paketet: 4K 165Hz, VRR (både FreeSync och – för första gången – G-Sync), samt ALLM, med alla funktioner tillgängliga över fyra HDMI 2.1-portar. Dessutom erbjuder Samsung Gaming Hub enkel tillgång till molnbaserade speltjänster som Xbox och Luna.

Designen är en annan höjdpunkt – tunn, elegant och med One Connect Box för smidig kabelhantering. Ljudet är precist och kraftfullt, och Samsungs Tizen-plattform är bättre än någonsin.

Det här är en premium-TV med ett premiumpris – men Prime Deal Days är det perfekta tillfället att slå till, särskilt eftersom vissa återförsäljare redan erbjuder tidiga rabatter på modellen.

4. LG B4

(Image credit: Future)

LG:s B-serie har alltid stått för överraskande mycket prestanda för pengarna, och LG B4 – en modell från 2024 – fortsätter på den banan. Den levererar det som OLED-fans älskar: djup svärta, stark kontrast och naturliga, rika färger.

Visst, den når inte riktigt samma ljusstyrka som de dyrare modellerna i C- eller G-serien, men för film och serier gör den ett fantastiskt jobb.

När det gäller gaming finns alla viktiga funktioner på plats: 4K 120Hz, VRR, ALLM och Dolby Vision gaming, samt samma låga input lag på 9,2 ms som i LG C4. Smart-TV-plattformen webOS är snabb och lättanvänd, designen är stilren, och de fyra HDMI 2.1-portarna gör den flexibel för flera enheter.

Precis som med C4 börjar lagren av B4 tunnas ut, men under Prime Deal Days finns det fortfarande goda chanser att hitta ett riktigt bra erbjudande på denna prisvärda OLED-TV.

Amazon Prime Deal Days 2025: Bli medlem

För att ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden behöver du vara Prime-medlem hos Amazon. När du registrerar dig får du en 30 dagars testperiod, så om du registrerar dig nu kan du ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden helt gratis!

Så här gör du för att bli medlem:

Så registrerar du dig för en gratis 30-dagars testperiod för Prime

1. Gå till Amazon Prime

2. Klicka på "Prova Prime gratis - betala senare"

3. Följ instruktionerna på skärmen

4. Börja bläddra bland alla erbjudanden