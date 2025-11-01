Jag har testat alla LG:s OLED-TV-apparater – och det finns en modell jag skulle köpa under Black Friday

Av alla TV-apparater jag testat under 2025 har LG:s OLED-serie varit bland de starkaste. LG C5 fortsatte trenden från sina föregångare och levererade en av de mest kompletta kombinationerna av funktioner, bildkvalitet och prestanda för pengarna.

Sedan har vi flaggskeppet LG G5 som, trots hård konkurrens från modeller som Samsung S95F, Sony Bravia 8 II och Panasonic Z95B, imponerade stort i två jämförelser. Den delade förstaplatsen i ett blindtest mellan fyra OLED-modeller som gjordes med vanliga tittare, och den presterade även mycket bra i min egen jämförelse där jag utgick från mina egna testkriterier.

Både LG C5 och LG G5 hör till de bästa TV-apparaterna 2025 – särskilt inom OLED-segmentet. Med Black Friday runt hörnet förväntar jag med att få se några riktigt fina rabatter på dem snart. Faktum är att vi redan sett LG C5 nå sitt lägsta pris någonsin under Prime Day och till och med dyka upp med några tidiga Black Friday-rabatter.

Men det är inte dessa modeller jag skulle rekommendera dig att hålla utkik efter under Black Friday. Jag skulle satsa på den mest prisvärda modellen i serien: LG B5 – en av de bästa OLED-TV-apparaterna 2025.

Dagens bästa LG B5-erbjudande

Superdeal Black Friday startar tidigt i år med en riktigt fin rabatt på 65-tums LG B5, som nu har sänkts från 27 990 kr till bara 15 990 kr hos återförsäljare som Amazon – ett rekordlågt pris som gäller till och med 9 november.



LG B5 är en av de mest prisvärda OLED-TV-apparaterna du kan köpa just nu och levererar en bild med fantastisk kontrast, djupa svärtor och levande färger. Den har dessutom ett komplett paket av gamingfunktioner, inklusive 4K 120Hz, VRR och Dolby Vision Gaming, tillsammans med LG:s snabba och intuitiva webOS-plattform.



Den här 65-tumsmodellen är perfekt både för filmkvällar och gaming – och till det här priset är det svårt att hitta en bättre OLED-TV just nu.



Liknande rabatter finns också för flera storlekar av TV-apparaten. Beställ den här.

Funktioner och OLED-prestanda till lägre pris

(Image credit: Future)

Man skulle kunna tro att man går miste om mycket när man väljer en billigare OLED, men det är här B5 verkligen sticker ut. Den erbjuder en imponerande uppsättning funktioner och en bildkvalitet som verkligen levererar.

Under mina tester blev jag positivt överraskad av hur bra bildkvaliteten var. Den återgav livfulla, intensiva färger i animerade filmer som Elementärt och vanliga filmer som Wicked. Oavsett vilket material jag tittade på såg färgerna naturliga och slående ut, trots den något lägre ljusstyrkan. Den visade också utmärkt färgdjup genom hela filmerna, vilket fick färgerna att verkligen poppa på skärmen.

Självklart förväntade jag mig stark kontrast och djupa svärtor från en OLED i den här klassen – men B5 levererade ändå över förväntan. The Batman är en riktig prövning för många TV-apparater på grund av sina mörka scener, men B5 lyckades återge filmen med imponerande precision, med en fin balans mellan ljusa och mörka toner i öppningsscenen, samtidigt som den bevarade detaljrikedomen i skuggorna.

(Image credit: Future)

LG B5 briljerar dessutom som gaming-TV och är utan tvekan en av de bästa jag testat i den här prisklassen i år. Den har en komplett uppsättning gamingfunktioner, inklusive 4K 120Hz, VRR (med stöd för både AMD FreeSync och Nvidia G-Sync), HGiG, ALLM och Dolby Vision Gaming. LG:s Game Optimizer är ett riktigt användbart verktyg där du kan finjustera inställningar, inklusive ett boost-läge som sänker input lag till otroligt låga 9,1 ms.

Men hur fungerar allt detta i praktiken? Riktigt, riktigt bra. När jag spelade Battlefield V hanterade B5 intensiva eldstrider och snabba rörelser med imponerande precision tack vare sin låga input lag. OLED-panelens bildkvalitet gjorde dessutom spelupplevelsen ännu bättre – med skarpa, detaljrika och levande bilder genom hela sessionen.

Även om bildkvaliteten och gamingprestandan är B5:ans största styrkor, måste jag också nämna LG:s webOS-plattform – enligt min mening den bästa smart-TV-mjukvaran på marknaden. Även om jag personligen inte är särskilt förtjust i dess AI-funktioner, kommer många användare säkert att uppskatta dem. Gränssnittet är snabbt, logiskt uppbyggt och extremt responsivt – helt enkelt i en klass för sig.

Det bästa erbjudandet?

LG C5 (till vänster) och LG B5 (till höger). (Image credit: Future)

Det är inte bara prestandan som gör LG B5 imponerande – priset är minst lika övertygande. Även om dess storebror, LG C5, kommer att få mest uppmärksamhet under Black Friday, lär B5 nästan garanterat få rejäla rabatter som gör den till ett ännu bättre köp.

Jag har dessutom testat LG B5 och LG C5 sida vid sida, och även om C5 kom ut som vinnare är B5 en riktigt bra TV i sig, med stor potential att bli ett fynd när Black Friday drar igång. Jag räknar också med att se riktigt låga priser på den mindre 48-tumsmodellen, som dessutom är ett utmärkt val för gaming.

Jag säger inte att du ska undvika C5 om ett bra erbjudande dyker upp – den är trots allt en av årets bästa TV-apparater. Men om du vill ha en OLED-TV och samtidigt spara en rejäl slant, är LG B5 mitt självklara val.