Äger du en Sony-TV? Då får du snart en stor gratis Android TV 14-uppdatering – så länge du har en av dessa specifika modeller
Utrullningen av Android TV 14 har enligt uppgift börjat.
- Android TV 14 är äntligen på väg till vissa Sony-TV-apparater, enligt rapporter
- Modeller som får uppdateringen verkar använda Realtek-chipset
- Android TV 14 lanserades i mitten av 2024
Vissa Sony-TV-apparater har enligt uppgift börjat få Android TV 14 i en ny mjukvaruuppdatering, nästan ett år efter dess lansering i mitten av 2024.
Efter att först ha lanserats på Googles egna streamerenheter och Onn-streamers, verkar det nu ske en större utrullning av Android TV 14 till en rad Sony-TV-apparater.
Enligt Android Authority är de inkluderade modellerna inte de man skulle förvänta sig, eftersom en majoritet är instegs- till mellanklassens LED-TV-apparater. Utrullningen upptäcktes först av Reddit-användaren Proshis_Saha_Swoopna, vars egen TV uppdaterades från Android TV 11 till 14.
Några av modellerna som ingår är Sony X77L, Sony Bravia 2, Sony X75L, X74L, X75K, X74K, X70L, X64L och fler, vissa så gamla som från 2022.
Intressant nog är alla modeller som listas i uppdateringen de med Realtek-chipset och inte Mediatek, där det sistnämnda används i mer premiumfokuserade Sony-TV-apparater som Sony A95L och Sony X90L, två av de bästa TV-apparaterna de senaste åren.
Det är ännu oklart vilka uppdateringar dessa Sony-TV-apparater faktiskt får med Android TV 14, men några av funktionerna inkluderar ett Low Energy- och ett Optimized Energy-läge, en bild-i-bild-funktion och en prestandaförbättring för enheter med lite RAM.
En sak som är värd att nämna är att även om stora OS-uppdateringar kanske inte kommer till vissa TV-apparater, sker det fortfarande regelbundna bugg- och säkerhetsuppdateringar för Google TV-enheter.
Här är hela listan över Sony-TV-apparater som ska få Android TV 14-uppdateringen:
- K-43S20
- K-43S20B
- K-43S25
- K-50S20
- K-50S20B
- K-50S25
- K-55S25
- K-55S25B
- K-65S25
- K-65S25B
- KD-32W825
- KD-32W835
- KD-32W830L
- KD-43X64L
- KD-43X70L
- KD-43X75L
- KD-50X64L
- KD-50X70L
- KD-50X75L
- KD-55X74L
- KD-55X75L
- KD-65X74L
- KD-65X75L
- KD-43X77L
- KD-50X77L
- KD-55X77L
- KD-65X77L
- KD-75X77L
- KD-32W820K
- KD-32W830K
- KD-43W880K
- KD-43X74K
- KD-43X75K
- KD-50X74K
- KD-50X75K
- KD-55X74K
- KD-55X75K
- KD-65X74K
- KD-65X75K
När sker den fullständiga utrullningen?
Det har tagit lång tid, men det är trevligt att äntligen se framsteg med Android TV 14. Nästan ett år sedan lanseringen har den bara nått specifika Google- och Onn-streamers, medan vissa TV-apparater med Google TV-plattformen fortfarande sitter fast på Android 10, 11 och 12.
Tidigare i år tillkännagav Android Android TV 16, men det finns ännu inga tydliga planer för en utrullning eller ens ett lanseringsdatum, även om man tror att det kanske inte blir förrän 2026 eftersom Android till synes har gått över till en tvåårig uppdateringscykel. Det verkar dock dröja, eftersom utrullningen av 14 egentligen precis har börjat.
Även om det är bra att utrullningen har börjat för Sony, verkar det märkligt att det bara gäller specifika modeller med Realtek-chipset. Det är goda nyheter för de som äger LED-TV-apparater, men inte lika bra nyheter för de som äger mer premiumfokuserade Sony-TV-apparater.
Vi får helt enkelt hoppas att Android TV 14 snart kan ta sig vidare till ett bredare utbud av enheter. Vi kommer att hålla utkik efter mer information.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
