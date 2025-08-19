Äger du en Sony-TV? Då får du snart en stor gratis Android TV 14-uppdatering – så länge du har en av dessa specifika modeller

Android TV 14 är äntligen på väg till vissa Sony-TV-apparater, enligt rapporter

Modeller som får uppdateringen verkar använda Realtek-chipset

Android TV 14 lanserades i mitten av 2024

Vissa Sony-TV-apparater har enligt uppgift börjat få Android TV 14 i en ny mjukvaruuppdatering, nästan ett år efter dess lansering i mitten av 2024.

Efter att först ha lanserats på Googles egna streamerenheter och Onn-streamers, verkar det nu ske en större utrullning av Android TV 14 till en rad Sony-TV-apparater.

Enligt Android Authority är de inkluderade modellerna inte de man skulle förvänta sig, eftersom en majoritet är instegs- till mellanklassens LED-TV-apparater. Utrullningen upptäcktes först av Reddit-användaren Proshis_Saha_Swoopna, vars egen TV uppdaterades från Android TV 11 till 14.

Några av modellerna som ingår är Sony X77L, Sony Bravia 2, Sony X75L, X74L, X75K, X74K, X70L, X64L och fler, vissa så gamla som från 2022.

Intressant nog är alla modeller som listas i uppdateringen de med Realtek-chipset och inte Mediatek, där det sistnämnda används i mer premiumfokuserade Sony-TV-apparater som Sony A95L och Sony X90L, två av de bästa TV-apparaterna de senaste åren.

Det är ännu oklart vilka uppdateringar dessa Sony-TV-apparater faktiskt får med Android TV 14, men några av funktionerna inkluderar ett Low Energy- och ett Optimized Energy-läge, en bild-i-bild-funktion och en prestandaförbättring för enheter med lite RAM.

En sak som är värd att nämna är att även om stora OS-uppdateringar kanske inte kommer till vissa TV-apparater, sker det fortfarande regelbundna bugg- och säkerhetsuppdateringar för Google TV-enheter.

Här är hela listan över Sony-TV-apparater som ska få Android TV 14-uppdateringen:

K-43S20

K-43S20B

K-43S25

K-50S20

K-50S20B

K-50S25

K-55S25

K-55S25B

K-65S25

K-65S25B

KD-32W825

KD-32W835

KD-32W830L

KD-43X64L

KD-43X70L

KD-43X75L

KD-50X64L

KD-50X70L

KD-50X75L

KD-55X74L

KD-55X75L

KD-65X74L

KD-65X75L

KD-43X77L

KD-50X77L

KD-55X77L

KD-65X77L

KD-75X77L

KD-32W820K

KD-32W830K

KD-43W880K

KD-43X74K

KD-43X75K

KD-50X74K

KD-50X75K

KD-55X74K

KD-55X75K

KD-65X74K

KD-65X75K

När sker den fullständiga utrullningen?

Sonys flaggskepps-OLED-TV från 2025, Bravia 8 II, har fortfarande Android TV 12. (Image credit: Future)

Det har tagit lång tid, men det är trevligt att äntligen se framsteg med Android TV 14. Nästan ett år sedan lanseringen har den bara nått specifika Google- och Onn-streamers, medan vissa TV-apparater med Google TV-plattformen fortfarande sitter fast på Android 10, 11 och 12.

Tidigare i år tillkännagav Android Android TV 16, men det finns ännu inga tydliga planer för en utrullning eller ens ett lanseringsdatum, även om man tror att det kanske inte blir förrän 2026 eftersom Android till synes har gått över till en tvåårig uppdateringscykel. Det verkar dock dröja, eftersom utrullningen av 14 egentligen precis har börjat.

Även om det är bra att utrullningen har börjat för Sony, verkar det märkligt att det bara gäller specifika modeller med Realtek-chipset. Det är goda nyheter för de som äger LED-TV-apparater, men inte lika bra nyheter för de som äger mer premiumfokuserade Sony-TV-apparater.

Vi får helt enkelt hoppas att Android TV 14 snart kan ta sig vidare till ett bredare utbud av enheter. Vi kommer att hålla utkik efter mer information.