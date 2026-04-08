Äger du en Kindle från 2012 eller tidigare? Då kan det vara dags att uppgradera – Amazon avslutar officiellt stödet för mycket gamla modeller
Kindle- och Kindle Fire-enheter från första till femte generationen tappar stöd från den 20 maj
Farväl, Kindle med fysiskt tangentbord – det var kul så länge det varade.
Ett decennium efter att användare av äldre Kindle-enheter tvingades uppdatera mjukvaran för att behålla tillgång till Kindle Store har Amazon nu beslutat att helt avsluta stödet för dem den 20 maj i år.
En Reddit-användare vid namn Amorisaiya skrev att de redan fått ett mejl från Amazon där företaget informerar om att Kindle- och Kindle Fire-enheter "från 2012 och tidigare" inte längre kommer att stödjas. Andra användare som fortfarande använder dessa äldre modeller verkar dock ännu inte ha fått något meddelande.
Ägare till dessa äldre Kindle-modeller kommer fortfarande att kunna använda dem för att läsa innehåll som redan är nedladdat och logga in på sina konton, men de kommer inte längre att kunna “köpa, låna eller ladda ner ytterligare böcker på dem efter det datumet”.
Om någon av dessa enheter avregistreras eller återställs till fabriksinställningar kommer det inte heller att gå att registrera dem igen efter deadline i maj, vilket gör dem helt obrukbara.
Den fullständiga listan över Kindle-modeller som påverkas är:
- Kindle 1st generation från 2007
- Kindle 2nd generation från 2009
- Kindle DX från 2010
- Kindle DX Graphite från 2010
- Kindle Keyboard från 2010
- Kindle 4 från 2011
- Kindle Touch från 2011
- Kindle Fire 1st generation från 2011
- Kindle 5 från 2012
- Kindle Paperwhite 1st generation från 2012
- Kindle Fire 2nd generation från 2012
- Kindle Fire HD 7 från 2012
- Kindle Fire HD 8.9 från 2012
Det är tydligt i Reddit-tråden att användare av tredje och fjärde generationens Kindle fortfarande är mycket nöjda med sina läsplattor, men vi är ändå inte det minsta förvånade över att Amazon till slut drar ur kontakten för dessa pionjärmodeller.
Först förlorade Kindle-modeller med 3G-stöd internetåtkomst (även om det inte var Amazons fel) och sedan meddelade företaget att tillgången till Kindle Store skulle tas bort från enheter som var äldre än tio år.
Varje gång har Amazon erbjudit sina kunder någon form av incitament för att uppgradera och den här gången är inget undantag. Företaget erbjuder 20 procent rabatt på nya Kindle-modeller för berörda användare samt ett kreditbelopp på 20 dollar att använda i Kindle Store för kunder i USA.
I Australien, där många av användarna som fått mejlet verkar befinna sig, erbjuder Amazon samma 20 procents rabatt på hårdvaran samt ytterligare 30 australiska dollar i kredit till Kindle Store. Erbjudandet gäller globalt fram till den 20 juni 2026.
Dags för en ny Kindle?
Så länge du inte fabriksåterställer eller avregistrerar din äldre Kindle kommer de berörda modellerna fortfarande att fungera, men du kommer bara att kunna läsa böcker som redan är nedladdade på enheten. Även om du fortfarande kan köpa nytt innehåll via Kindle-appen i mobilen eller via en webbläsare kommer du inte att kunna komma åt det nya innehållet på de berörda enheterna.
Det kan däremot fortfarande vara möjligt att sideloada böcker till dessa äldre enheter, eftersom USB Download & Transfer bara har stoppats för nyare modeller.
Vi skulle ändå rekommendera att uppgradera vid det här laget, främst för användarvänlighet och för att kunna fortsätta vara ansluten till Kindle Store direkt via enheten. Dessutom är prestandan i de nyare modellerna riktigt bra, även om vi har svårt att helt motivera Amazons prishöjningar på Kindle-modellerna från 2024.
Om du funderar på att uppgradera skulle vi rekommendera basmodellen av Kindle Paperwhite (12th generation), speciellt om du hittar den på rea. Den är snabb och skärmen är utmärkt. Vi tycker att implementeringen av E Ink Carta 1300 i den senaste Paperwhite-modellen i sig räcker för att motivera en uppgradering, även om vi kanske är lite partiska eftersom det är den bästa gråskärm vi har använt i en läsplatta hittills (och vårt team har testat ganska många under åren).
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Sharmishta SarkarManaging Editor (APAC)