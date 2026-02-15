Samsung visar upp ny premiumteknik för OLED-skärmar – men kommer ”tandem OLED” verkligen göra så stor skillnad?

Samsungs Penta Tandem använder fem organiska lager för att förbättra ljusstyrka och effektivitet

Flerlagersdesign möjliggör högre pixeltäthet utan större panelstorlek

QD-OLED Penta Tandem ökar ljuseffektiviteten med 1,3 gånger och fördubblar panelens livslängd

Samsung Display har introducerat sin QD-OLED Penta Tandem-teknik, med en femlagers organisk ljusemitterande struktur utformad för att förbättra ljusstyrka och effektivitet.

Flerlagersdesignen gör det möjligt att uppnå högre pixeltäthet inom samma panelstorlek genom att minska den ljusemitterande ytan för varje pixel.

Att effektivt sprida energin över lagren är avgörande för att bibehålla stabil ljusstyrka och jämn prestanda.

Flerlagerdesign ökar pixeltätheten

Denna metod är central i Samsungs satsning på premiumskärmar i 4K och 5K, där hög upplösning och levande bild är avgörande för både gaming och professionella användningsområden.

Företagets 27-tums UHD-panel (3 840 x 2 160), som lanserades 2025, når 160 pixlar per tum, vilket markerar den högsta pixeltätheten för gamingskärmar.

Genom att öka antalet organiska lager från fyra till fem förbättras ljuseffektiviteten med 1,3 gånger samtidigt som livslängden fördubblas, vilket gör att panelerna kan nå toppnivåer på 1 300 nits för bildskärmar och 4 500 nits för TV-apparater, mätt vid 3 % OPR (On Pixel Ratio).

Samsung hävdar att den höga ljusstyrkan inte innebär ökad energiförbrukning, vilket är en viktig del av företagets nya premiumskärmar.

Paneler med QD-OLED Penta Tandem kan få VESA:s DisplayHDR True Black 500-certifiering, som mäter HDR-prestanda, inklusive förmågan att producera djupa svärtor.

Certifieringen kräver en svartnivå på 0,0005 nits eller lägre samtidigt som en toppnivå på 500 nits uppnås vid 10 % OPR – för närvarande är den enda 31,5-tums UHD-skärm som klarar detta baserad på Samsung Displays Penta Tandem-panel.

Denna prestanda visar ett fokus på konsekvent bildkvalitet i avancerade kontorsskärmar såväl som i gaminguppsättningar.

Samsung Display planerar att expandera Penta Tandem-tekniken till ett bredare utbud av panelstorlekar under året och leverera flaggskeppsskärmar och TV-apparater till stora kunder.

Efter 27-tums UHD-panelerna och 31,5-tums UHD-skärmarna kommer företaget att lansera en 49-tums Dual QHD-panel (5 120 x 1 440).

Tekniken har redan implementerats i toppmodeller av TV-apparater, och även om Penta Tandem förbättrar ljusstyrka, effektivitet och livslängd är den faktiska påverkan på bildskärmarnas totala prestanda fortfarande osäker.

”Flerlagers organiska ljusemitterande strukturer handlar inte bara om att lägga till fler lager. Det kräver djup expertis i att välja material och optimera deras tjocklek och kombinationer”, säger Brad Jung, vice VD och chef för Large Display Marketing Team på Samsung Display.

”Penta Tandem, byggt på nästan fem års erfarenhet av massproduktion av QD-OLED sedan 2021, representerar det ultimata valet för kunder som vill visa premiumvärdet hos QD-OLED.”