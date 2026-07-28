Jag har filmat med min iPhone 17 Pro Max, DJI Osmo Mobile 8 och Mic Mini i en månad – och jag tänker aldrig gå tillbaka

Det här måste vara det snabbaste filmskaparhacket jag någonsin har hittat. Allt som krävdes var en relativt billig gimbal, en trådlös mikrofon och en iPhone. På riktigt. Inga redigeringstrick och ingen extremt dyr utrustning. Jag har lyckats sätta ihop ett kit som löser de två tydligaste kännetecknen för amatörfilmning: skakiga kamerarörelser och dåligt ljud.

Under den senaste månaden har jag därför filmat allt från produktnärbilder till spontana vloggar med min iPhone 17 Pro Max. Jag har kombinerat den med DJI Osmo Mobile 8 och DJI Mic Mini.

Och det har förändrat både hur materialet ser ut och hur det låter. Resultaten är så pass bra att jag inte tänker gå tillbaka. Oavsett om du är videograf eller innehållsskapare på nybörjar- eller proffsnivå tycker jag att den här kombinationen är väl värd att kika närmare på.

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