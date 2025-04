Samsung Galaxy Z Fold 7 - färger: alla rykten och förutsägelser hittills

Även om det ännu inte har läckt särskilt många färgalternativ för Samsung Galaxy Z Fold 7, börjar vi ändå få en ganska tydlig bild av vad vi kan förvänta oss, baserat både på rykten och Samsungs tidigare släpp.

Här nedanför hittar du de färger som det hittills har ryktats om, tillsammans med några vi tror är troliga baserat på vad Samsung brukar erbjuda.

Den mest konkreta färgläckan hittills kommer i form av renderingar som delats av Android Headlines, där Galaxy Z Fold 7 visas i svart.

