Samsung Galaxy S25 Ultra har kamerauppgraderingen vi har väntat på – Apple borde ta efter

Vi har aldrig varit särskilt imponerade av ultravidvinkelkameror, inte ens på några av de bästa kameramobilerna. Alltför ofta har kamerorna inte tillräckligt hög upplösning för att leverera skarpa bilder vid närmare granskning av detaljerna, eller så finns det för mycket distorsion i kanterna. Vi har alltid upplevt att de fysiska begränsningarna hos de små sensorerna och linserna som används i telefoners ultravidvinkelkameror håller dem tillbaka från att kunna matcha de mer imponerande bilderna från huvud- och teleobjektiven.

Vi har inte heller varit särskilt imponerade av Samsungs ultravidvinkelkameror i Galaxy S-serien, där bilder ofta ser brusiga och oskarpa ut, och ibland till och med utsmetade när man tittar närmare på detaljer.

Men med Samsung Galaxy S25 Ultra verkar den sydkoreanska teknikjätten ha vänt blad när det gäller ultravidvinkelkameror. Detta beror på att S25 Ultra kommer med en 50 MP ultravidvinkelkamera istället för den 12 MP-kamera som fanns på Galaxy S24 Ultra.

Det har länge varit en vanlig uppfattning att antalet megapixlar inte spelar någon större roll när det gäller telefonkameror, särskilt på de bästa telefonerna. Men vi börjar märka en förändring – det finns en gräns på hur mycket smart beräkningsfotografering kan göra med en 12 MP-sensor och bilder. Däremot innebär en högre megapixel-sensor att mer detaljer fångas in, vilket betyder mer data att bearbeta och därmed större möjligheter att skapa en bättre bild.

TechRadar-teamet jobbar vidare med sina tester av Galaxy S25-serien av telefoner, där ett av testerna var en jämförelse av Galaxy S25 Ultras ultravidvinkelkamera och 12 MP-ultravidvinkeln på en iPhone 16 Pro Max.

I fotoexemplen här nedanför kan du se Galaxy S25 Ultras ultravidvinkelkamera i sitt standardläge på 12 MP – en irriterande standardinställning, men vi förstår att det sparar utrymme med mindre filstorlekar – samt 50 MP-bilder, tillsammans med 12 MP-bilder från iPhone 16 Pro Max.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max – ultravidvinkelbilder

Galaxy S25 Ultra-foto taget med 50 MP ultravidvinkelkameran. iPhone 16 Pro Max-foto taget med 12 MP ultravidvinkelkameran.

Vid en snabb titt är det inte särskilt lätt att se stora skillnader mellan bilderna, förutom olika tolkningar av färger; Samsung föredrar som vanligt mer intensiva färger, medan iPhone har en mer dämpad färgåtergivning.

Tittar man närmare kan man dock se finare detaljer i förgrunden på Galaxy S25 Ultras 50 MP ultravidvinkelbilder jämfört med iPhone 16 Pro Max. Zoomar man in på en bild visar Galaxy S25 Ultra skarpare detaljer än sin konkurrent.

Samma sak gäller i stort sett även vid en jämförelse mellan 12 MP ultravidvinkelbilder och 50 MP-bilder på Galaxy S25 Ultra. Skillnaderna är inte uppenbara vid en första anblick, eftersom båda bilderna använder samma kamerasensorer – men 12 MP-bilderna produceras genom pixelbinning för att skapa en mindre filstorlek av en 50 MP-bild.

Trots det kan vi se att denna process naturligt förlorar vissa detaljer i bilden men också minskar det dynamiska omfånget. I 12 MP-bilderna är skuggor och högdagrar mer jämnt fördelade, medan 50 MP-bilderna har en tydligare gradient från ljus till mörker.

Samsung Galaxy S25 Ultra 50MP vs 12MP ultravidvinkelbilder

Galaxy S25 Ultra-foto taget med 50 MP vidvinkelkameran. Galaxy S25 Ultra-foto taget med 12 MP vidvinkelkameran.

Detta är också intressant att titta närmare på, eftersom senaste diskussionerna om flaggskeppsmobilers kameror har fokuserat på hur de ofta producerar ganska platta bilder genom att lyfta skuggor och dämpa de ljusa partierna. Detta kan framhäva fler detaljer, men resulterar också i bilder som inte ser helt verklighetstrogna ut och som saknar den kontrast som kan få en bild att verkligen sticka ut.

Vår viktigaste slutsats för alla som planerar att skaffa en Galaxy S25 Ultra är att använda 50MP-läget på ultravidvinkelkameran för bästa resultat.

Vi ser också detta som en tydlig signal att Apple borde ta efter det exempel som Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 9 Pro och Pixel 8 Pro sätter och implementera ett högre antal pixlar i ultravidvinkelkameran i iPhone 17 Pro.

Glöm inte att kolla in vår fullständiga recension av Samsung Galaxy S25 Ultra och kika gärna in på TechRadar med jämna mellanrum under de kommande veckorna för våra djupgående recensioner av de andra modellerna i serien också!