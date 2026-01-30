Läckta bilder antyder att Samsung Galaxy S26 kan sakna en stor, ryktad uppgradering

Läckta bilder på en Samsung-laddare antyder att Galaxy S26-serien inte har inbyggt stöd för magnetisk trådlös laddning

En eller flera modeller kan däremot få stöd för 25 W trådlös laddning, vilket vore en uppgradering

Vi har även sett läckta renderingar av skal avsedda för Galaxy S26-serien

Vi skrev nyligen om en stor uppgradering som nu ser ut att med stor sannolikhet komma till Samsung Galaxy S26 Ultra, men nu ser en annan efterlängtad nyhet betydligt mindre trolig ut. Tillgången till inbyggd magnetisk trådlös laddning har nämligen ifrågasatts.

Denna länge omtalade funktion kan liknas vid Apples MagSafe och gör det möjligt att magnetiskt fästa laddare och tillbehör på baksidan av telefonen. Men läckta bilder på en kommande Samsung-laddare, som tros vara avsedd för Galaxy S26-serien, antyder att detta stöd inte kommer att finnas.

Bilderna, som delats av SamMobile, visar förpackningen till en Qi2-baserad magnetisk trådlös laddare på 25 W. I finstilta texten står det dock: ”for Galaxy phones, ensure you use this charger with a Qi2-ready case to enable charging.” Det antyder starkt att Galaxy S26-serien inte får inbyggda magneter, utan i stället kräver ett skal med magneter för att kunna använda tillbehör av den här typen.

Om detta stämmer innebär det egentligen ingen större förändring jämfört med Samsung Galaxy S25-serien. Däremot toppar de telefonerna vid 15 W trådlös laddning, så det är troligt att vi åtminstone får se en effektökning till 25 W på en eller flera Galaxy S26-modeller. Vi tar detta med en nypa salt, men just nu ser det inte särskilt lovande ut på magnetfronten.

(Image credit: Samsung / SamMobile)

Från laddare till skal

Detta är dock inte de enda läckta bilderna kopplade till Samsung Galaxy S26. Den välkända läckan Evan Blass har också delat renderingar av mobilskal som sägs vara avsedda för serien, där telefonerna syns monterade i skalen.

Här finns det däremot få överraskningar. Designen stämmer väl överens med tidigare läckor och påminner mycket om Samsung Galaxy S25-serien. Den största skillnaden är att de bakre kamerorna nu sitter samlade i en upphöjd kameramodul i stället för att sticka ut individuellt.

The S26 fam, encased. pic.twitter.com/VQwIFkGKBIJanuary 29, 2026

Vi kan se att Samsung Galaxy S26 har tre bakre kameror och att S26 Ultra har fyra, precis som sina föregångare. Vi får även en glimt av framsidan på en av modellerna, med ett centrerat hål i skärmen för selfiekameran.

Skalen, som kommer från UAG, har dessutom cirklar på baksidan, vilket antyder att de sannolikt har inbyggda magneter av den typ som krävs för att fungera med den läckta laddaren.

Samsung uppges presentera Galaxy S26-serien den 25 februari, så då får vi svart på vitt hur väl dessa uppgifter stämmer.