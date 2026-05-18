iPhone Ultra försenad till 2027? Apple uppges kämpa med ett stort gångjärnsproblem, men telefonens ”nästan veckfria” skärm låter lovande

En läcka hävdar att Apple har problem med hållbarheten i iPhone Ultras gångjärn

Som ett resultat kan telefonen försenas

Samtidigt ska företaget i stort sett ha löst problemet med ett synligt veck i skärmen

Apples länge ryktade vikbara iPhone – som eventuellt kan få namnet iPhone Ultra – har länge pekats ut för en lansering redan i år, men nu ser det inte lika säkert ut längre efter nya uppgifter från en läcka.

Enligt Momentary Digital på Weibo (via NotebookCheck) kan iPhone Ultra bli “försenad på obestämd tid” på grund av problem med gångjärnets hållbarhet, där konstruktionen uppges inte leva upp till Apples kvalitetskrav.

Det verkar specifikt handla om att telefonen inte klarar långvarig användning tillräckligt bra, där gångjärnet slits för mycket efter många öppningar och stängningar. Det är oklart om Apple har större problem med just den här komponenten än andra tillverkare av vikbara telefoner, eller om företagets krav helt enkelt är högre än konkurrenternas, men oavsett vilket sägs problemen kunna försena lanseringen om Apple inte hittar en lösning.

Vi tror dock inte att Apple skulle lägga ned iPhone Ultra-projektet helt och hållet, särskilt inte så här nära mållinjen. Även om Momentary Digital beskriver förseningen som potentiellt obestämd känns det fortfarande sannolikt att telefonen skulle kunna lanseras under 2027, vilket skulle ge Apple ytterligare ett år att lösa problemen.

Samtidigt finns det förstås också en möjlighet att Apple faktiskt lyckas lösa problemen i tid till sitt vanliga september-event. Ett annat möjligt scenario är att företaget presenterar telefonen i september men skjuter upp själva lanseringen till 2027.

Ett problem verkar dock vara löst

Även Samsung Galaxy Z Fold 7 har ett litet synligt veck. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vi hoppas förstås fortfarande att iPhone Ultra faktiskt lanseras redan i år, särskilt eftersom samma läcka också hävdar att Apple i stort sett löst problemet med synliga veck i skärmen.

Enligt uppgifterna ska skärmen vara “visually creaseless”, alltså visuellt nästan helt fri från veck, även efter lång tids användning.

Andra vikbara telefoner har fortfarande synliga veck i skärmen, även om de blivit mindre tydliga under de senaste åren och just detta har länge pekats ut som något Apple inte accepterat. Det kan också vara en stor anledning till varför en vikbar iPhone tagit så lång tid att utveckla.

Så åtminstone ett av problemen verkar Apple ha lyckats lösa.

Om iPhone Ultra fortfarande lanseras i år lär det sannolikt ske i september tillsammans med iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max.