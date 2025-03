iPhone mini ser inte ut att göra comeback – och våra läsare tycker att det är ett misstag

Det finns enligt uppgift inga aktuella planer på en ny iPhone mini

Den senaste "mini"-modellen lanserades i september 2021

1 av 5 TechRadar-läsare tycker att under 6 tum är den bästa storleken på en telefon

Den senaste mini-modellen vi såg från Apple var iPhone 13 mini på 5,4 tum, som lanserades i september 2021 och ersattes av iPhone 14 Plus på 6,7 tum – och det verkar osannolikt att Apple kommer att återvända till en mindre iPhone-modell inom en snar framtid.

Bloomberg-journalisten Mark Gurman, som brukar vara en tillförlitlig källa när det gäller Apple, sade under en livefrågestund (via MacRumors) att Apple "verkligen har lämnat" de mindre formaten bakom sig och att ingenjörer hos företaget "inte arbetar med en mindre iPhone just nu".

Den nuvarande iPhone-serien består av iPhone 16 på 6,1 tum, iPhone 16 Plus på 6,7 tum, iPhone 16 Pro på 6,3 tum och iPhone 16 Pro Max på 6,9 tum – så om man är ute efter något mindre än 6,1 tum är det bara att glömma.

Gurman nämnde att Apple möjligen kan tänka om kring detta om marknadens krav förändras, men att man inte ska förvänta sig något inom den närmaste framtiden. I år väntas iPhone 16 Plus ersättas av iPhone 17 Air, troligen med samma skärmstorlek.

Borde Apple tänka om?

Galaxy Z Flip 6 fälls åtminstone ner till en liten storlek. (Image credit: Samsung)

Apple har aldrig bekräftat något officiellt, men marknadsrapporter antydde att iPhone 13 mini inte sålde särskilt bra – något som sannolikt beseglade modellens öde. Enligt många av TechRadars läsare var dock iPhone 13 mini den perfekta storleken för en telefon.

Vi genomförde en omröstning i TechRadars WhatsApp-kanal där vi frågade vilken skärmstorlek som var mest populär. Överst på listan, med 241 röster av 799 (31 %), hamnade den största storleken utanför vikbara modeller: telefoner på 6,9 tum eller större, såsom iPhone 16 Pro Max.

Men på andra plats kom telefoner med skärmar under 6 tum – som till exempel iPhone 13 mini. Den här storleken fick 171 röster (21 %), men för dem som föredrar mindre telefoner blir det tyvärr allt svårare att hitta sådana modeller.

Det är tydligt att inte tillräckligt många som gillar mindre telefoner faktiskt köpte en iPhone 13 mini – och Apple har lagt märke till det. Om man tillhör den gruppen kan ett alternativ vara en vikbar modell som Samsung Galaxy Z Flip 6.