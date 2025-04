iPhone 17 Pro ser klumpig ut i senaste läckan – men kan ändå sälja bättre än den tunna iPhone 17 Air

Det är fortfarande flera månader kvar till den förväntade lanseringen av iPhone 17-serien i september, men vi har redan sett många bilder som påstås visa dummy-enheter av dessa telefoner, vilket ger oss en god uppfattning om deras möjliga design.

De senaste bilderna har delats av läckan Majin Bu, som publicerat bilder som sägs visa dummy-enheter av både iPhone 17 Air och iPhone 17 Pro.

De visar egentligen inget som tidigare läckor inte redan avslöjat, men vi kan se att iPhone 17 Air ser ganska slank ut, medan iPhone 17 Pro har en enorm kameramodul och verkar vara större än iPhone 16 Pro, vilket syns på en bild där de två enheterna jämförs sida vid sida.

