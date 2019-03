Xbox One S helt utan skivor kan lanseras den 7 maj

Tack vare alla rykten vi fått höra, visste vi redan att Microsoft arbetade på en skivlös version av Xbox One S (med kodnamnet Xbox Maverick). Även om vi fått höra rykten om att konsolen skulle släppas under 2019, var vi inte helt säkra på exakt när det skulle kunna komma att ske - förrän nu.

Enligt en ny rapport från Windows Central, kommer den skivlösa versionen Xbox One S All-Digital Edition att släppas globalt den 7 maj 2019.

Vi fick dessutom se hur den digitala konsolen kan komma att se ut, men notera att detta inte är en officiell bild, utan bara en som satts ihop av hemsidan.

Att döma från dessa bilder, verkar det som att Xbox One S All-Digital är en lite mer strömlinjeformad version jämfört med Xbox One S (bortsett från den borttagna skivläsaren då). Det verkar dessutom som att konsolen kommer släppas i paket med digitala koder till Forza Horizon 3, Sea of Thieves och Minecraft, samt 1 TB HDD.

Vad är Xbox One S All-Digital Edition?

Xbox One S All-Digital Edition är exakt vad det låter som, nämligen en skivlös Xbox One S som enbart är kompatibel med digitala nedladdningar istället för fysiska kopior.

Om du är orolig att Microsofts kliv in på marknaden över digitala konsoler kommer att göra dina fysiska skivor föråldrade, behöver du inte oroa dig.

Enligt en rapport från Thurrott förra året, går det rykten om att Microsoft kommer att skapa ett "skiva-till-digital"-program, som kommer att göra det möjligt för dig att byta in dina fysiska skivor mot digitala nedladdningar. Phew.

Windows Central gissar att den nya konsolen kommer att presenteras i april.

"Vi kommenterar inget på rykten eller spekulationer," talade en talesman från Microsoft om för TechRadar, som svar på vår förfrågan om kommentarer gällande ryktena.