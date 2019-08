Två enorma iPhone 11-läckor avslöjar massa godbitar om Apples kommande mobiler

Det blir allt tydligare att vi närmar oss lanseringen av iPhone 11, då vi precis fått höra om inte bara en - utan två - stora läckor samtidigt, som går igenom eventuella specifikationer och funktioner som serien kommer att bjuda på.

Först och främst har vi fått se en video från EverythingApplePro som hävdar att iPhone 11 kommer att släppas med lagringsalternativen 128, 256 och 512 GB. Det verkar alltså som att det inte kommer att släppas någon 1 TB-modell igår, men det kan komma att dyka upp en nästa år.

Vissa modeller kommer tydligen även att släppas i en "regnbågsfärg", men som tydligen ska vara väldigt subtil och kommer förmodligen att skifta i olika färger beroende på vinkel eller ljus, snarare än att visa upp en färgglad regnbåge hela tiden. De nya iPhones ska dessutom få förbättrade mikrofoner.

Vi fick även specifik information om iPhone 11R, som tydligen kommer att få en LCD-skärm (istället för en OLED-skärm), men kommer att få några förbättringar som bland annat bättre kantutjämning (anti-aliasing). Apple ska tydligen ha gjort prototyper av den här modellen som saknar mute-knapp, men det är fortfarande oklart om den här designen kommer att användas på den slutliga produkten.

De nya iPhone 11, iPhone 11 Max och iPhone 11R kommer tydligen alla att få en flärp, men förbättringar under skärmen ska tydligen göra att Face ID fungerar snabbare.

De bakre kamerauppsättningarna på samtliga modeller kommer tydligen att samla in data för porträttläge, något som gör dina porträttbilder bättre och en av uppsättningarna kommer tydligen även att ha ett synfält på 120 grader och möjlighet att spela in videor i 4K och med 30 bilder per sekund.

Fler läckor från en mindre trovärdig källa

Vi fick även se en ny läcka som laddades upp på Reddit idag och som ursprungligen kommer från en användare på ett kinesiskt forum, som påstod sig vara en före detta Foxconn-anställd (ett företag som tillverkar iPhones). Med tanke på att detta inte är någon känd källa, rekommenderar vi att du tar informationen med en rejäl nypa salt.

Hur som helst hävdade denna användare att de tillgängliga lagringsalternativen kommer att vara 64, 256 och 512 GB (något som inte stämmer helt överens med ryktet ovan), att iPhone 11 Max kommer att ha ett batteri med 3 969 mAh, att "iPhone"-texten på baksidan är borta och att det inte kommer att finnas någon fingeravtrycksläsare i skärmen.

De sade även att ryktena kring trippelkamerorna stämmer och att serien kommer att släppas i färgerna svart, vitt, guld och mörkgrön.

Mobilerna kommer också tydligen att använda Apples långsamma laddning på 5 W, istället för att få en hastighetsuppgradering och kommer inte heller ha stöd för 3D Touch. De kommer istället att få stora kamerauppgraderingar och de olika linserna kommer tydligen att arbeta tillsammans i ett RGB-läge. Läckorna klargjorde inte exakt vad detta innebär, men avslöjade även att kamerauppsättningarna kommer att få en "ny" sensor på 12 megapixel.

Slutligen tillade de att de inte kommer att ske några uppdateringar på iPhone SE-serien och att en iPad på 10,2 tum kommer att lanseras "snart", för att ersätta iPad 9,7 (2018). Detta kommer inte att vara en Pro-modell. En ny iPad Pro-modell kommer tydligen anlända senare.

Detta är många spännande nyheter, men som alltid rekommenderar vi att ta informationen från båda källor med en nypa salt, speciellt då de båda läckorna inte stämmer helt överens med varandra. Den goda nyheten är att vi kommer att få reda på sanningen snart, då den nya iPhone 11-serien förväntas lanseras i mitten av september.

Via Phone Arena