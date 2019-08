To massive iPhone 11-lekkasjer gir oss en rekke detaljer om Apples kommende telefoner

Nå er det tydelig at vi nærmer oss iPhone 11-lanseringen, for det har dukket opp ikke bare én, men to store lekkasjer med detaljer om spesifikasjoner og funksjoner.

Den første er en video fra EverythingApplePro, som siterer Max Weinbach (en kjent rykteformidler) på at iPhone 11 skal komme med 128 , 256 og 512 GB lagring. Det skal altså ikke komme en 1 TB-utgave i år, men det kan komme en slik neste år.

Det kan også se ut som noen av modellene kommer med en regnbue-finish, men det vil sannsynligvis være snakk om en subtil løsning der fargene skifter med lyset eller ved ulike vinkler, og ikke et fullt regnbuemønster. Det kommer også frem at alle de nye telefonene skal få bedre mikrofoner.

Når det gjelder iPhone 11R, så skal den ettersigende fortsatt ha LCD-skjerm (altså ikke OLED), men skjermen skal få enkelte forbedringer som bedre anti-aliasing. Det sies også at prototypene av telefonen ikke har den velkjente mute-bryteren, men det er usikkert om det også vil gjelde den ferdige modellen.

Både iPhone 11, iPhone 11 Max og iPhone 11R skal også beholde skjermhakket, men under overflaten skal det komme endringer som gjør Face ID raskere.

Det sies også at alle de tre bakkameraene skal bidra når du tar bilder i portrettmodus, noe som skal gjøre bildene enda bedre. Et av kameraene byr også på en 120 graders bildevinkel, og kameraet kan også fange video i 4K med 30 bilder per sekund.

Flere lekkasjer fra en mer tvilsom kilde

Dagens andre lekkasje kommer fra Reddit, men skal ha opphav i en kinesisk forumpost fra en bruker som hevder å være en tidligere ansatt i Foxconn (selskapet som produserer iPhone). Med tanke på at kilden er så usikker, så må vi understreke at vi langt ifra har noen garanti for at alt dette stemmer.

Det hevdes i hvert fall at lagringskapasitetene skal bli på 64, 256 og 512 GB (altså ikke helt de samme som ovenfor), at iPhone 11 Max får et batteri på 3969 mAh, at ordet «iPhone» er fjernet fra baksiden, og at den (ikke overraskende) ikke får fingeravtrykkleser i skjermen.

Det sies også at ryktet om tre bakkameraer stemmer, og at alle telefonene skal komme i sort, hvit, gull og mørkegrønn.

Det sies også at Apple fortsatt skal bruke den samme 5 W ladingen som før, og at telefonene ikke lenger vil støtte 3D Touch. Til gjengjeld blir kameraet kraftig oppgradert, og de tre sensorene skal kunne jobbe sammen i en slags RGB-modus, uten at det forklares nærmere nøyaktig hva dette betyr. Ellers sies det at en av sensorene skal være på 12 MP.

Det kommer også frem at det ikke kommer en ny iPhone SE i år, og at iPad 10.2 som skal erstatte iPad 9.7 (2018) kommer «snart». Dette blir altså ikke en Pro-modell, og en ny iPad Pro skal i stedet komme senere.

Det har altså dukket opp mye informasjon samtidig, og vi tar ikke alt dette for god fisk uten videre – ikke minst fordi noen av dette ikke stemmer overens. Den gode nyheten er at vi snart får vite nøyaktig hva som er riktig, når iPhone 11-serien blir offisielt avduket i midten av september.

