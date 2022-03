Så streamar du Verstappen - Lion Unleashed och alla andra dokumentärer om F1-föraren

Efter den spännande säsongsavslutningen 2021 känner hela racingvärlden till Max Verstappen. Det blev en tajt duell mellan Verstappen och Hamilton som varade ända till det sista loppet, där Verstappen vann och fick sin första mästerskapstitel i karriären.

Denna spännande säsong och serier som Drive to Survive på Netflix som ger oss en unik inblick i vad som pågår bakom kulisserna och i de olika stallen i Formel 1-världen, har resulterat i något av en racingfeber över hela världen. Fans kan helt enkelt inte få nog av denna härliga sport och dess förare.

Om du är en av dessa och vill veta mer om Verstappen finns det gott om material för ett helt dokumentär-maraton om denna förare och hans karriär. Viaplay släppte nyligen en sprillans ny originalserie, Verstappen: Lion Unleashed, där Verstappens närmaste talar exklusivt med Viaplay om hans första mästerskapsvinst och blickar framåt mot mästerskapet 2022.

Läs vidare för att ta reda på hur du streamar alla Verstappen-dokumentärer.

Max Verstappen tog sin första mästerskapstitel 2021. (Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Verstappen och hans karriär

Precis som många andra F1-förare fann Verstappen sin kärlek för racing tidigt i livet. Redan vid sju års ålder hade han fullt upp med karting, där han lyckades samla några mästerskapstitlar. Efter det blev det ett pitstop i Formel 3 för den unge föraren innan han tog klivet upp till Formel 1 under 2014.

Han slösade ingen tid och gjorde ett starkt intryck tidigt, då han vid sin debut i Australiens Grand Prix 2015 blev den yngsta F1-föraren genom tiderna med en ålder på 17 år och 166 dagar. Ett år senare slog han ett nytt rekord, då han vid 18 års ålder blev den yngsta föraren någonsin att vinna ett F1-lopp.

Här förstod racingvärlden att en ny stjärna var på väg upp och de första Verstappen-dokumentärerna släpptes, som bland annat Max Verstappen: The Next Generation, och han har sedan dess fortsatt sin klättring mot toppen med målet att kunna utmana i striden om mästerskapstiteln. Under 2021 nådde han hela vägen fram och Max Verstappen är världens just nu bästa F1-förare.

(Image credit: Peter Van Egmond/Getty Images)

Så streamar du Verstappen - Lion Unleashed

Under 2022 fick Viaplay en exklusiv möjlighet att tala med Max Verstappen, hans far och tidigare racingförare Jos Verstappen och hans manager Raymond Vermeulen som ser tillbaka på det intensiva världsmästerskapet 2021 och blickar framåt mot nästa säsong.

Denna kortdokumentär på 24 minuter går att streama exklusivt på Viaplay. Klicka in på något av prenumerationspaketen här nedanför för att skaffa Viaplay.

Övriga Verstappen-dokumentärer

Om du helt enkelt inte kan få nog av Max Verstappen behöver du inte oroa dig - det tillräckligt med dokumentärer om den unge föraren för ett helt F1-maraton. De flesta går att streama på YouTube, men vissa streamas endast på utländska plattformar och kommer att kräva en VPN för att få tillgång.

Här har du hela listan på Verstappen-dokumentärer.

Max Verstappen: The Next Generation - en kortdokumentär från 2016 om Max Verstappen och hans förberedelser för att bli den yngsta F1-föraren genom tiderna. Finns på YouTube.

- en kortdokumentär från 2016 om Max Verstappen och hans förberedelser för att bli den yngsta F1-föraren genom tiderna. Finns på YouTube. Max Verstappen: Whatever It Takes - en miniserie i tre delar från 2020, där Max Verstappens närmaste ger en inblick i hans resa till toppen. Finns på YouTube.

- en miniserie i tre delar från 2020, där Max Verstappens närmaste ger en inblick i hans resa till toppen. Finns på YouTube. Duel: Hamilton vs. Verstappen - en dokumentär i två delar från 2022 om rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen. Finns på Sky Sports och Sky Documentary.

- en dokumentär i två delar från 2022 om rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen. Finns på Sky Sports och Sky Documentary. Verstappen - Master of the Track - en serie från 2022 där vi får se Max Verstappen köra simulatorlopp på alla F1-banor för 2022. Finns på Viaplay.

- en serie från 2022 där vi får se Max Verstappen köra simulatorlopp på alla F1-banor för 2022. Finns på Viaplay. Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen - en ny dokumentär om rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen och de mest minnesvärda stunderna från striderna om mästerskapstiteln 2021. Finns på Kayo Sports.

Streama alla dokumentärer oavsett var du är

Som tidigare nämnt finns några av dessa dokumentärer inte tillgängliga att streama via svenska plattformar. Bland annat Duel: Hamilton vs. Verstappen och Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen är för närvarande endast tillgängliga på brittiska och australiensiska plattformar.

Du kan dock kringgå dessa geoblockeringar genom att använda en VPN-tjänst. En VPN-tjänst lurar nämligen effektivt din enhet att tro att den är på en annan plats, genom att ändra IP-adressen till någon annanstans i världen. På så sätt kan du alltså komma in på nästan alla plattformar i världen, men räkna med att streamingtjänsterna kommer att kräva ett aktivt abonnemang för att kunna streama deras innehåll. Ett tips är att kolla om de erbjuder en gratis testperiod och utnyttja denna.

