Det blir knappt om iPhone 13-enheter i december, då bristerna håller i sig

Den ryktade bristen på iPhone 13 verkar nu väldigt trolig, efter Apples rapport för fjärde kvartalet 2021, under vilken VD Tim Cook sade att utbudet av Apple-produkter skulle få svårt att möta efterfrågan på grund av fortsatta problem med leveranskedjan.

Cook klargjorde att leveranskedjan var begränsad på två stora (förenklade) sätt: den globala chipbristen och tillverkningsproblemen i Sydostasien. Han uppgav att det sistnämnda hade förbättrats i september och oktober, och sade att företaget var "i en väsentligt bättre position idag." Det kommer att göra chipbristen till den stora flaskhalsen för att få ut Apple-produkter till konsumenterna i november och december under företagets första kvartal 2022 – vilket vanligtvis är deras största intäktsperiod.

Om det inte vore för dessa problem, skulle Apple ha tjänat 6 miljarder dollar i ytterligare intäkter under fjärde kvartalet 2021, förklarade cheferna på mötet – och även om de inte ville gå in på hur mycket mindre intäkter de förväntade sig under första kvartalet 2022, klargjorde de att de fortfarande förväntade sig en försäljningsökning från år till år för varje produkt de säljer utom iPad.

Kort sagt, företaget kommer fortfarande att sälja rejält med iPhones och MacBook Pros och andra Apple-produkter under de kommande månaderna – på grund av fortsatt försäljningstillväxt har företaget producerat fler enheter totalt sett – men det utbudet kan ändå bli knappt när det gäller väldigt efterfrågade produkter som t.ex. iPhone 13. På frågan om hur kanalinventeringen för iPhones såg ut i slutet av fjärde kvartalet 2021 (alltså hur många enheter som fanns tillgängliga för återförsäljare), undvek Cook att gå in på detaljer och sade bara att iPhone-kategorin "slutade under det satta målintervallet för kvartalet och är för närvarande under det."

Om det finns färre Apple-produkter på butikshyllorna och i online-lager, kommer konsumenterna att vänta på att de kommer tillbaka i lager – eller kommer de att köpa något annat? Cook påstod att vissa tålmodigt kommer att vänta på att lagren ska fyllas på igen, medan andra, troligtvis sådana som köper presenter, inte kommer att göra det. Det tyder på att Apple inte förväntar sig att varje försäljning de skulle ha gjort under första kvartalet 2022 i vanliga fall kommer att genomföras under senare perioder. Det är effekten av att 10 miljoner färre iPhones har levererats – eller hur många det hinner bli innan kvartalet är över.

Och trots att de inte uppfyllde försäljningsförväntningarna, rapporterade Apples intäkter för fjärde kvartalet 2021 fortfarande rekordstora finansiella resultat på 83,4 miljarder dollar, en ökning med 29% jämfört med det fjärde kvartalet förra året. Apple förväntar sig fortfarande att susa förbi fjolårets försäljningsrekord under sin högsta intäktsperiod, men det finns en risk att vissa konsumenter kommer att drabbas av bristerna och därför rikta sina blickar mot annat håll: även om företaget jublade över sin 26-procentiga tillväxt av tjänster från förra året, hjälper det inte folk som vill köpa en ny iPad Pro (2021) eller MacBook Pro 16-tum nu.

Rapporten bjöd inte på så många fler tillkännagivanden, förutom att företaget kallade 5G för en uppgradering som bjuder på "once in a generation"-potential som kan ta flera år att rulla ut - vilket betyder att vi förmodligen inte kommer att få se någon iPhone SE 3 med 5G-stöd än på ett tag.