Så här kollar du på Samsung Galaxy Unpacked 2022: se lanseringen av Galaxy S22 live

Det är stora nyheter på gång från Samsung. Företaget är bara timmar bort från lanseringen av Samsung Galaxy S22-serien (inklusive Samsung Galaxy S22 Plus och Samsung Galaxy S22 Ultra) den 9 februari – och vi förväntar oss även att Samsung Galaxy Tab S8-serien kommer att dyka upp under presentationen.

Det stora evenemanget som heter Samsung Galaxy Unpacked 2022 drar igång klockan 16:00 (svensk tid) den 9 februari.

TechRadar kommer att täcka hela evenemanget via ett antal artiklar som kommer att gå igenom alla nyheter som presenteras av det sydkoreanska företaget. Ställ in ett alarm och kika in här igen när Unpacked drar igång för att se alla de nya mobilerna, surfplattorna och BTS (Samsung har hintat om ett uppträdande.)

Läs vidare om du vill se en livestream av Galaxy Unpacked 2022, vi förklarar hur du gör.

Så kollar du på Samsung Galaxy Unpacked 2022

Det enklaste sättet att se Samsung Galaxy Unpacked är via Samsungs officiella YouTube-kanal, då företaget sänder hela lanseringen via Google-plattformen. Du kan gå direkt till YouTube, eller bara använda spelaren ovan. Det går även att lägga in ett alarm, om du är orolig att glömma bort tiden.

Du kan också se evenemanget live via Samsungs hemsida, om du föredrar det. Om du går in där innan evenemanget drar igång kommer du att kunna lägga in livestreamen i din kalender även där, så att du inte glömmer det.

Oavsett vart du väljer att kolla på Samsungs livestream, kan vi rekommendera att du kikar in här på TechRadar efter att evenemanget är över. Vi kommer nämligen att gå igenom allt du behöver veta kring de nya enheterna som lanseras.