Google Home har fått en stor uppdatering – här är 4 nya funktioner du kan testa redan nu

Google Home-appen har nyligen fått en uppdatering med flera användbara nya funktioner.

Användare kan nu testa appens nya automationsredigerare, liksom stöd för bland annat varmvattenkontroller.

Samtidigt laddar Google för sitt stora smarthem-evenemang den 1 oktober, då en ännu större appuppdatering ska lanseras tillsammans med nya enheter.

Googles Gemini for Home-evenemang är alltså bara dagar bort, och företaget har passat på att ge Google Home-appen en välbehövlig uppfräschning inför presentationen av sin nya smarthemsportfölj.

I samband med den senaste uppdateringen (version 3.40) har Google delat detaljer om de nya funktionerna – som vi går igenom nedan. Version 3.41, som väntas bli en ännu större uppdatering, sparas dock till själva evenemanget den 1 oktober.

Förutom de nya funktionerna har Google Home-appen även fått buggfixar som åtgärdar layoutproblem vid enhetsinstallation samt tillgänglighetsproblem kopplade till låsinställningar.

När nästa stora uppdatering rullas ut väntas också de efterlängtade Gemini-funktionerna för smarthemshårdvara. Dessutom har vi länge väntat på nya Google Nest-enheter, inte minst den ryktade Google Home-högtalaren som sägs få ett kraftfullt 360-ljud.

Allt detta kommer att presenteras under Gemini for Home-evenemanget den 1 oktober. Just nu kan vi bara spekulera i exakt vad som visas upp då, men det vi kan dela med oss av redan nu är de nya funktionerna i den senaste Google Home-uppdateringen – och de finns tillgängliga att testa direkt.

1. Automationsredigerare

(Image credit: Future)

En av de mest anmärkningsvärda nyheterna i uppdateringen är den nya automationsredigeraren, som både fått ett uppdaterat gränssnitt och för första gången introducerar “villkor”. Du kan nu lägga till villkor för automationer baserat på exempelvis veckodagar, enhetsstatus och närvaro, något som enligt Google gör dina automationer "mer personliga och smartare än någonsin".

2. Nya varmvatten- och termostatfunktioner

(Image credit: Google)

Google har förbättrat stödet för äldre Nest Thermostat-modeller genom att för första gången lägga till varmvattenkontroller och schemaläggning. Dessutom har både eco-läget och temperaturfunktionerna för utomhusbruk fått uppgraderingar – dessa är än så länge enbart tillgängliga för användare i Storbritannien och EU.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

3. Händelsefilter

(Image credit: Google/Nest)

Nu kan användare filtrera händelser direkt från en kameras händelsevy, baserat på exempelvis personer, fordon eller andra typer av händelser. Även om det här är en ny funktion finns fortfarande möjligheten att filtrera händelser via fliken Aktivitet.

4. Föreslagna favoriter

(Image credit: Google)

Har du flera enheter inloggade i Google Home-appen? Den senaste uppdateringen gör det enklare att snabbt komma åt de enheter du använder mest. Om du inte redan har markerat några favoriter kommer appen att föreslå enheter i fliken Favoriter – som du sedan kan redigera när som helst.