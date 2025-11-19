Efter att ha testat över ett dussin kaffemaskiner i år – här är de 3 bästa helautomatiska espressomaskinerna

Missa inte bästsäljare bland kaffemaskiner till låga priser och suveräna rabatter hos Amazon.



Om du älskar riktigt färskbryggt kaffe men inte har tid eller lust att stå och tampas med en manuell espressomaskin, är en helautomatisk espressomaskin (bean-to-cup) precis vad du behöver. De sköter det mesta åt dig – från malning till bryggning – så att du slipper tänka på malningsgrad, bryggtid och tryck.

De bästa modellerna har en högkvalitativ kvarn med många inställningar (helst keramiska malskivor som ger fin malning för espresso), en stabil och justerbar temperaturkontroll, och ett tryck på omkring nio bar för att extrahera kaffet optimalt. En automatisk ångstav med temperaturgivare är också ett stort plus.

Jag har testat över ett dussin av årets bästa kaffemaskiner – och ytterligare en står redo på min köksbänk – så jag vet vad som skiljer de riktigt bra maskinerna från mängden. Här är mina tre topprekommendationer 2025 för dig som vill ha perfekt kaffe hemma – med ett knapptryck.

Bäst i test: De’Longhi La Specialista Touch

De'Longhi La Specialista Touch

Det går knappt att överdriva hur imponerad jag blev av den här lilla espressomaskinen, som dessutom kammade hem priset för Årets bästa kaffemaskin i TechRadar Choice Awards.

Den ser ut som en kompakt version av lyxmaskiner från tillverkare som Breville, men utan att kompromissa på funktioner. Den guider dig genom hela bryggprocessen och lär dig grunderna samtidigt som du får fantastiskt kaffe.

I mina tester visade den sig vara perfekt för nybörjare, men tillräckligt avancerad för mer erfarna användare. Du kan låta maskinen göra allt själv – välj bara vilken typ av bönor du använder och rostningsnivå – eller ta full kontroll över bryggningen.

Ångstaven har både manuella och automatiska inställningar, och tack vare en inbyggd temperatursond värms mjölken till precis rätt temperatur för att frigöra sötman utan att brännas – vilket annars kan ge en besk, "puddinglik" smak.

Designen är dessutom riktigt snygg. Den drog många nyfikna blickar i TechRadars testkök, där även redaktörer från Tom’s Guide och T3 provsmakade resultatet. Vår recensionsredaktör konstaterade till och med att han inte fick lika bra espresso hemma med sin manuella maskin – vilket säger en hel del.

Läs hela vårt test av De’Longhi La Specialista Touch

Bästa kompakta: Philips LatteGo 5500 Series

Philips LatteGo 5500 Series

Du gillar tanken på en helautomatisk kaffemaskin, men har inte gott om plats på köksbänken? Då är Philips LatteGo 5500 Series maskinen för dig. Den är en av de mest kompakta helautomatiska espressomaskiner jag har testat – endast 24,6 x 37,1 x 43,3 cm (H x B x D) – men ändå fullpackad med funktioner, inklusive både varm- och kallbryggning.

En sak jag verkligen gillar med LatteGo 5500 är att den är perfekt anpassad för en eller två kaffedrickare och dessutom designad för att undvika spill och onödigt slöseri. Vattentanken och bönbehållaren är relativt små, så du slipper gammalt vatten och uttorkade bönor, och mjölkkannan rymmer precis lagom för en eller två lattes.

Mjölken häller du direkt i kannan medan den sitter fast i maskinen – vilket känns lite ovant i början – men när du är klar kan du enkelt ta loss den, plocka isär den och stoppa den i diskmaskinen. Allt är gjort i hårdplast och det finns inga smala, svårdiskade rör, vilket är både hygieniskt och praktiskt.

Kaffet blir konsekvent välbryggt (Philips erbjuder ett guidad bryggläge som hjälper dig att hitta optimala inställningar), och mjölken skummas till perfektion. En riktigt bra och prisvärd allroundmaskin.

Läs hela vårt test av Philips LatteGo 5500 Series

Bästa lyxiga: Siemens EQ900 Plus

Siemens EQ900 Plus

Jag älskar en riktigt bra latte macchiato – och Siemens EQ900 Plus gör den bästa jag någonsin fått från en helautomatisk kaffemaskin för hemmabruk. Till skillnad från de andra modellerna här är den helt automatisk, vilket innebär att du bara väljer dryck från menyn och trycker på start.

Men det betyder inte att du saknar valmöjligheter. En av mina favoritfunktioner är den dubbla bönbehållaren, som låter dig växla mellan två olika sorters bönor när du vill (maskinen rensar automatiskt kvarnen mellan bryggningarna för att undvika blandning).

Vissa kaffemaskiner har en separat skopa för färdigmalet kaffe, men detta system är betydligt smidigare – särskilt för dig som, liksom jag, vill växla till koffeinfritt efter lunch.

När du brygger får du dessutom välja mellan två lägen: Barista och Comfort. Som namnen antyder ger Barista-läget dig full kontroll över bryggparametrar som förinfusionstid och vattentemperatur, medan Comfort-läget sköter allt automatiskt och bara ber dig välja arom (mild, balanserad eller distinkt), styrka (lätt, normal, stark eller extra stark) och koppstorlek.

Mjölken skummas fantastiskt fint, med rik och stabil skumtextur – perfekt för lattes. Om din plånbok klarar investeringen är det här ett utmärkt premiumval.

Läs hela vårt test av Siemens EQ900 Plus