De 3 bästa kaffebryggarna med droppfunktion för ditt kök – rekommenderade av en barista

Hur mycket vi än älskar en bra espresso, går det ibland inte att slå en riktigt god kopp bryggkaffe. När man bara brygger till sig själv räcker det ofta med en enkel V60-bryggare direkt över koppen. Men om man vill kunna göra kaffe till flera personer – eller ett par extra koppar för hela morgonen – då är det dags att satsa på en kaffebryggare med droppfunktion.

Vi har haft turen att testa många av de bästa droppkaffemaskinerna här på TechRadar, men nu har vi kortat ner listan till våra tre absoluta favoriter – de vi själva skulle rekommendera till vänner och familj, eller köpa till vårt eget kök. Här finns något för alla, oavsett om man vill ha en bryggare som automatiskt anpassar brygginställningarna efter bönorna, en helt manuell modell utan skärm eller knappar, eller något däremellan.

Vissa av de bästa maskinerna kan till och med göra äkta cold brew-kaffe (eller åtminstone något som liknar det). Här är våra tre toppval.

1. Ninja Prestige DualBrew System

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Ninja Prestige DualBrew System är hälften droppkaffemaskin, hälften Nespresso-maskin – och din nya bästa vän på morgonen. Precis som våra andra topprankade modeller har den en inbyggd timer, så du kan förbereda allt kvällen innan och vakna till en färdig kanna nybryggt kaffe.

Vill du ha något starkare? Stoppa bara i en espresso-kapsel (kompatibel med Nespresso Original) och välj mellan två dryckesstorlekar – inom en minut har du en rykande espresso i handen.

Maskinen har en klassisk glaskanna och håller kaffet varmt med en värmeplatta. Till skillnad från de flesta andra bryggare kan du dock justera både temperatur och tid för värmeplattan, vilket gör att du kan undvika att kaffet står och blir bittert.

DualBrew har dessutom ett extra stort duschhuvud som fördelar vattnet jämnt över kaffet för bästa smak, samt en droppstoppfunktion som hindrar spill när du lyfter bort kannan. Är du ensam kaffedrickare? Då kan du ta bort kannan och fälla ut en liten droppbricka som låter maskinen brygga direkt i en kopp eller en takeaway-mugg – perfekt för morgonpendlingen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Om du inte gillar kapslar men ändå vill ha en maskin som kan göra både bryggkaffe och espresso med färskmalet kaffe, är Ninja Luxe Café ett mycket bra alternativ. Den finns att beställa direkt via Ninjas hemsida.

Läs hela vårt test av Ninja Prestige DualBrew System.

2. Sage/Breville Luxe Brewer Thermal

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Om vi skulle köpa en ny droppkaffebryggare till vårt eget kök just nu, skulle Luxe Brewer Thermal vara vårt förstahandsval. Den säljs under namnet Sage i Storbritannien och Breville i övriga världen – av något snåriga varumärkesskäl – men själva maskinen är identisk, och den är helt enkelt fantastisk.

Att brygga droppkaffe är i grunden en enkel process: man häller varmt vatten över malet kaffe och låter det rinna ner i en kanna. Luxe Brewer Thermal håller sig till den enkelheten men erbjuder samtidigt flera riktigt användbara anpassningsmöjligheter. Under våra tester fungerade standardinställningarna utmärkt, men för den som vill justera smaken går det att fintrimma både bloomtid (hur länge kaffet förblöts med hett vatten), bloomtemperatur, bryggtid och bryggtemperatur – perfekt för den som vill få ut exakt rätt karaktär ur sina bönor.

Maskinen kan dessutom göra cold brew-kaffe. Fyll filtret med kaffe (den medföljande guiden hjälper dig att mäta upp rätt mängd), häll i vatten upp till markeringen på tanken, ta av kannlocket så att bryggningen inte startar direkt och tryck på knappen. Kaffet bryggs långsamt i kallt vatten under 24 timmar, och maskinen signalerar med ett pip när det är klart.

Andra smarta funktioner inkluderar en fördröjd starttimer (perfekt på morgnar), en avtagbar vattentank som gör det enklare att fylla på utan spill, samt den bäst isolerade kannan vi någonsin sett på en droppbryggare. Den ser inte bara snygg ut – den håller kaffet varmt betydligt längre än tillverkaren själva utlovar. Efter fyra timmar höll en halvfull kanna fortfarande optimal dricktemperatur, och en full kanna höll sig ännu längre.

Läs hela vårt test av Breville Luxe Brewer Thermal.

3. Fellow Aiden Precision Coffee Maker

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Om du vill ta kaffebryggningen till nästa nivå är Fellow Aiden Precision Coffee Maker maskinen för dig. Den har en futuristisk design och är dessutom den maskin som användes av coachen under vår senaste SCA-kurs (Specialty Coffee Association) – vilket säger en hel del om dess precision och kapacitet.

Aiden erbjuder flera brygglägen, så du kan välja det som passar bäst beroende på hur mycket tid du har. I Auto Brew-läget fungerar den som en klassisk droppkaffemaskin: den värmer vattnet och pumpar det över det malda kaffet tills tanken är tom.

Det är dock i Guided Brewing-läget som magin händer. Här väljer du hur mycket kaffe du vill brygga, och maskinen föreslår automatiskt rätt mängd kaffe, bryggtid, temperatur och förblötningsperiod (bloom) baserat på vilken typ av bönor du använder. Aiden talar till och med om för dig om du bör använda konformad eller flat bottenfilterhållare, och den känner själv av vilken du har satt i.

Maskinen har också ett cold brew-läge som använder hett vatten för att aktivera kaffet (bloom), innan den övergår till kallvatten för resten av processen. Det smarta med denna metod är att kaffet blir färdigt på bara 1,5–2 timmar – istället för 24 timmar som traditionell kallbryggning kräver. Smaken är förvånansvärt lik, så vi får verkligen lyfta på hatten för Fellow.

Precis som Luxe Brewer Thermal har även Aiden en avtagbar vattentank, vilket gör den enkel att fylla direkt under kranen. Tankens större, ergonomiska handtag gör dessutom att den är lätt att bära även när den är fylld till max – en klar fördel i vardagen.

Däremot tappar Aiden några poäng för sin kanna, som släpper ut värmen för snabbt. Fellow påstår att kaffet hålls varmt i flera timmar, men under våra tester började temperaturen sjunka redan efter 45 minuter – långt ifrån lika effektiv som kannan i Luxe Brewer Thermal.

Kort sagt brygger Fellow Aiden Precision Coffee Maker ett fantastiskt gott droppkaffe, men du bör vara redo att njuta av det direkt när det är färdigbryggt.

Läs hela vårt test av Fellow Aiden Precision Coffee Maker.