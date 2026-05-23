”Vi tror att rösten är framtiden… När AI-eran kommer förändras mycket av interaktionen mellan klockan eller appen och användarna” – därför tror Coros att rösten är nyckeln till att slå Apple och Garmin

Coros har tillverkat sportklockor och wearables i mindre än tio år. Under den tiden har företaget ändå gjort tillräckligt mycket rätt för att nämnas i samma sammanhang som bästa Garmin-klockor samt modeller från Polar och Suunto.

Oavsett om det handlar om att träffa rätt balans mellan pris, funktioner och prestanda med klockor som Coros Pace 4 eller att rulla ut stora mjukvaruuppdateringar fortsätter Coros att ta mark mot konkurrenter som funnits betydligt längre.

Precis som dessa varumärken tittar Coros hela tiden framåt för att säkerställa att företaget fortsätter vara relevant inom sportwearables i många år framöver. Under 2025 lanserade företaget Coros Nomad, en friluftsklocka som blev företagets första modell med inbyggd mikrofon. Sedan dess har mikrofoner även lagts till i Pace 4- och Apex 4-klockorna.

Mikrofoner i sportklockor är dock inget unikt för Coros. Garmins Venu 2 Plus, som lanserades redan 2022, var den första Garmin-klockan med både mikrofon och högtalare. Syftet var att möjliggöra Bluetooth-samtal och interaktion med telefonens röstassistent, tillsammans med enklare kommandon direkt på klockan, som att starta timers. Sedan dess har Garmin rullat ut liknande hårdvara till flera modeller, som Garmin Fenix 8 och Forerunner-serierna.

Coros har däremot valt en annan väg för att ge sina klockor en “röst”. Företaget använder inte mikrofonerna för att bygga en klocka som beter sig mer som bästa Apple Watch-modeller eller en Wear OS-smartwatch. Istället används Voice Pins – en funktion som finns tillgänglig på Pace 4, Apex 4 och Nomad – där användare kan spela in röstanteckningar under träningspass och markera exakt var de gjordes på GPS-kartan över löprundan. Voice Pins används för att dokumentera hur man kände sig under passet eller för att komma ihåg förhållanden inför nästa gång man tar samma rutt.

– Vi tror att rösten är framtiden, säger Coros medgrundare och VD Lewis Wu till oss. När AI-eran kommer förändras mycket av interaktionen mellan klockan eller appen och användarna. Rösten är det enklaste sättet för systemet eller appen att förstå dig. Med AI i bakgrunden kan den sedan ge dig feedback. Det blir som en tvåvägskommunikation.

– Om man tittar på träning handlar det om mer än tempo och puls. Träning handlar också om subjektiva upplevelser, som hur man känner sig. Om jag är trött, har ont i benen eller problem med en fotled – allt det här är saker som en tränare vill veta och nu kommer AI också kunna förstå det.

– Ju mer information användare matar in i datorn och i AI-systemet, desto bättre kommer systemet förstå dig. Det är därför vi bygger in mikrofoner i varje ny klocka framöver, eftersom vi tror att det är framtiden. Om du vill ha framtidssäker hårdvara eller en löparklocka för framtiden bör du välja en modell med mikrofon. Det är vår vision.

Att använda rösten för att förbättra hur klockorna fungerar som träningspartner är dock inte det enda Coros fokuserar på framöver. Företaget vill även ta funktioner som redan funnits länge i deras klockor och göra dem ännu bättre för användarna.

– Vi är engagerade i att bygga ett bättre system för hälsa och välmående, säger Wu. Jag måste erkänna att vårt system för hälsa och välmående inte är bäst i klassen. Vi behöver bli bättre, men sättet vi blir bättre på kan skilja sig lite från andra företag.

Det verkar vara ett erkännande av att funktioner som sömnövervakning, hälsokontroller och kontinuerlig pulsmätning – baserat på våra tester – inte känns lika polerade som andra delar av Coros ekosystem.

– Vi vet att de flesta människor vill sporta, säger Wu. De vill vara aktiva och må bra. Filosofin hos de flesta företag handlar om att få människor att komma ut och röra på sig och att det i sig ska få dem att må bättre.

– De flesta användarna är atleter eller åtminstone väldigt fokuserade på uthållighet. Seriösa atleter är engagerade. Därför började vi tänka på det på ett annat sätt. Hur håller vi användare friska så att de faktiskt kan träna? Det handlar alltså inte om att man tränar för att bli hälsosam, utan att man behöver vara hälsosam för att kunna träna. Det är så vi positionerar vårt system för välmående. För att stötta användare när de inte tränar och hjälpa dem att hålla sig skadefria och stressfria.