Spara 1 000 kronor på den nya löparklockan Garmin Forerunner 570 med Löparshoppens erbjudande

I maj släppte Garmin två nya Forerunner-modeller, bland annat flaggskeppet Forerunner 570, som är en fantastisk löparklocka. I vår recension av klockan beskrev vi den som "ett underverk till löparklocka", med den mest ljusstarka och färgstarka AMOLED-skärmen hittills kombinerat med en tålig aluminiumram, exakta mätningar samt ett gäng smarta funktioner som en inbyggd mikrofon och högtalare för samtal och röstassistent.

Detta är alltså en avancerad modell med funktioner och prestanda i toppklass, och ett pris att matcha. Vid sin lansering låg priset på 6 349 kronor, men nu går den redan att köpa med en riktigt fin rabatt. Bara några månader efter sin lansering bjuder nämligen löparshop.se på hela 1 000 kronor rabatt på Forerunner 570. Det ger dig alltså det lägsta priset hittills och gör den vanligtvis dyra klockan mer överkomlig.

Vi har lagt in en länk till erbjudandet här nedanför och om du vill läsa mer om klockan innan du bestämmer dig för eventuellt köp, hittar du hela vår djupgående recension av Garmin Forerunner 570 här.

Stor rabatt på Garmin Forerunner 570