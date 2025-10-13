Så fungerar Apple Watch nya hypertonifunktion egentligen

Vi har väntat länge på att Apple Watch ska kunna upptäcka tecken på hypertoni (kroniskt högt blodtryck), och nu är funktionen äntligen här – först i Apple Watch Series 11 och Apple Watch Ultra 3, men den har även rullats ut till Apple Watch Series 9, Series 10 och Apple Watch Ultra 2.

Men betyder det att du nu kan kasta din traditionella blodtrycksmanschett och använda klockan i stället? Nja, inte riktigt. Så här fungerar den nya tekniken och så här kan den hjälpa dig.

Hur blodtrycket mäts

Blodtryck mäter hur hårt blodet pressar mot väggarna i dina artärer (som transporterar blod från hjärtat) när hjärtat slår. Högt blodtryck innebär att systemet är under för mycket belastning, medan lågt blodtryck kan tyda på att kroppen inte får tillräckligt med syre och näringsämnen.

Traditionella blodtrycksvärden anges som två siffror:

Systoliskt tryck – när hjärtat slår.

Diastoliskt tryck – mellan slagen.

Om högt blodtryck bekräftas över tid ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

Den optiska pulssensorn på din Apple Watch övervakar blodkärlens pulser. (Image credit: Apple)

I Apple Watch används den optiska hjärtsensorn (ljusbaserad), som redan mäter din puls, för att även analysera förändringar i blodkärlen när hjärtat pumpar. Genom en egenutvecklad algoritm räknar Apple därefter ut blodtrycksdata.

Men du får inte se några exakta siffror på skärmen – och du kan inte göra punktmätningar.

Det är viktigt att förstå att detta inte gör Apple Watch till en medicinsk blodtrycksmätare, som den uppblåsbara manschetten läkare använder. I stället letar klockan efter tecken på potentiell hypertoni över tid, som du sedan kan ta upp med en vårdgivare.

Fungerar i bakgrunden

Enligt Apple arbetar den nya hypertonifunktionen “passivt i bakgrunden” och analyserar data under en rullande 30-dagarsperiod. Om något verkar avvika får du en varning på skärmen som säger att du kan ha högt blodtryck och bör vidta vidare åtgärder.

Rekommendationen från Apple är då att använda en vanlig blodtrycksmätare för att göra dagliga mätningar under en vecka. Du kan köpa en sådan mätare själv eller låna en från din vårdcentral. Mätvärdena kan sedan föras in manuellt i Hälsa-appen på din iPhone.

Om du kan ha högt blodtryck ser du varningar på skärmen. (Image credit: Apple)

När veckan är klar kan du boka en tid hos vården och ta med dina mätningar. Läkaren kommer troligen att göra en ny mätning, men det är värdefullt att ha en veckas data (och varningen från Apple Watch) i stället för att bara förlita sig på en enstaka mätning.

Apple uppskattar att upp till en miljon användare inom ett år kan få hjälp att upptäcka högt blodtryck tack vare funktionen. Algoritmen bygger på maskininlärning och data från över 100 000 deltagare, samt har verifierats i en klinisk studie med fler än 2 000 personer.

Men Apple påpekar också att en varning inte alltid betyder att du har hypertoni – och att algoritmen inte heller upptäcker alla fall.