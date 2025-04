Motorola kan planera en prisvärd Apple Watch-konkurrent

Enligt ett nytt avslöjande från den välkända läckan @evleaks är Motorola på väg att lansera två nya produkter: en smartklocka kallad "Moto Watch Fit" och ett par trådlösa hörlurar med namnet "Moto Loop Earbuds". Det enda läckan bjöd på var en bild, så information om pris eller lanseringsdatum saknas i nuläget.

Motorola har tidigare gett sig in i båda dessa produktkategorier med exempelvis Moto Watch 40 och Motorola Moto Buds+, men de två produkter som visas upp i denna läcka verkar skilja sig en del från tidigare modeller.

Framför allt Moto Loop Earbuds sticker ut med sin öppna, cirkulära design. Eftersom det handlar om Motorola lär priset vara lågt och värdet högt – men den som är ute efter ljud i absolut toppklass får förmodligen leta vidare.

