“Ingen annan smartklocka har den här funktionen”: Apple Watch' mest innovativa löparfunktion är en du förmodligen aldrig har använt

De flesta städer och större samhällen har en oval löparbana på 400 meter som är öppen för allmänheten. Jag har använt några av de bästa Apple Watch-modellerna och testat dem under löpträning i flera år nu, men jag är egentligen ingen stor banlöpare. Jag föredrar långa, lugna rundor där miljön förändras medan jag springer.

På löparbanan finns det ingenstans att gömma sig. Oavsett om du kör 200-metersintervaller eller varv efter varv är asfalten obarmhärtig. Den avslöjar alla dina svagheter – inga backar, trafikstopp eller andra yttre faktorer att skylla på. Så jag kände mig lite nervös när jag dök upp på banan med min Apple Watch Ultra 3.

Tack och lov behöver man inte krångla med inställningar för att logga banträning korrekt, eftersom Apple Watch har ett par smarta funktioner som gör den typen av träning betydligt enklare. Om du inte springer på bana regelbundet har du förmodligen aldrig använt dem, men jag rekommenderar verkligen att du testar om du vill förbättra din löpning.

Under de senaste åren har Apple Watch använt GPS och data från Apple Maps för att automatiskt känna av när du befinner dig nära en oval löparbana. Om du startar ett träningspass för utomhuslöpning nära en bana upptäcker Träning-appen automatiskt banan och föreslår att du startar ett särskilt banpass. Det är genuint imponerande och enligt en Apple-representant är det “ingen annan smartklocka som har den här funktionen”. Och du skulle förmodligen aldrig upptäcka att den finns om du inte råkade springa förbi en löparbana.

När du väljer “Track Workout” får du välja vilken bana du springer i genom att svepa till den vänstra panelen, vilket ger mer exakt mätning. Du kan också byta bana under passets gång om du flyttar dig mellan spåren. Därefter kan du använda segmentknappen för att markera varv eller specifika delar av banan, som 200-metersmarkeringen. Vi körde intervaller med hårda 200-metersruscher följt av 200 meter återhämtning.

Det tog bort allt planerande och allt gissande kring banträning, så att vi bara kunde fokusera på att köra. Apple är riktigt bra på att göra vardagen enklare när alla deras produkter används tillsammans. Även om det slutna ekosystemet kan vara frustrerande för dig som inte vill investera fullt ut i Apples produkter, gör det också att allt fungerar väldigt sömlöst tillsammans.

I det här fallet samarbetar Apple Maps med Träning-appen för att i bakgrunden förstå vad du försöker göra på ett nästan agentiskt sätt. Efter att nyligen ha gått över mer permanent till Apples ekosystem, istället för att bara testa det tillfälligt, fortsätter vi att imponeras av små funktioner som den här. Och det har definitivt motiverat oss att lägga in mer banträning i träningsschemat.

Varför träna på löparbana?

En rapport från University of Warwick beskriver banträning, oavsett om det handlar om sprint eller längre distanser, som en “kontrollerad miljö” som “ger möjlighet att förbättra den personliga prestationen”.

Löparbanan gör det möjligt att mäta distans och tempo exakt utan störningar som trafik eller höjdskillnader och den platta, konsekventa ytan ger bra möjligheter att förbättra teknik, stegfrekvens och löpsteg.

Att springa varv istället för genom varierande miljöer kräver också mental uthållighet, lite på samma sätt som de bästa löpbanden och löparbanan ger dig en chans att utveckla den sidan också. Det krävs trots allt en speciell sorts person för att springa i cirklar i flera timmar.