Huawei lanserar Watch GT 6-serien och flera nya innovativa produkter på globalt lanseringsevent

Huawei, ett av världens största teknikföretag med fokus på mobilteknologi, wearables och molnlösningar, höll i slutet av förra veckan sitt globala lanseringsevent i Paris. Under temat ”Ride the Wind” presenterade företaget en serie nya produkter som kombinerar avancerad teknik med design och vardagsanvändning.

Fokus låg på nästa generation Huawei Watch GT 6-serien samt Huawei Watch Ultimate 2, som kombinerar elegant design med avancerade hälso- och träningsfunktioner. In-ear-hörlurarna Huawei FreeBuds 7i lanserades också.

Utöver produkterna presenterade Huawei även sin nya filosofi ”Now Is Yours” och initiativet GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, med fokus på kreativitet, inkludering och framtidsinriktat tänkande, där tekniken vävs in i vardagen och bjuder in en global publik att föreställa sig framtiden tillsammans.

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

Huawei Watch GT 6-serien: Avancerad träning möter mode och batteritid i toppklass

Huawei Watch GT 6-serien representerar filosofin ”Ride the Wind” – ett nytt förhållningssätt till både mode och träning. Tack vare en helt ny teknisk plattform kan klockan hantera upp till 21 dagars batteritid och ännu mer exakt GPS-positionering, drivet av det nya Huawei TruSense™-systemet för snabba och precisa hälsomätningar.

Huawei Watch GT 6-serien levereras med ett avancerat kiselbatteri med hög densitet och en speciell form som ger 65 % mer kapacitet än den tidigare modellen. Med denna förbättring erbjuder GT 6 Pro- och GT 6 46 mm-versionerna upp till 21 dagars batteritid, medan den eleganta GT 6 41 mm-versionen klarar upp till 14 dagar. Oavsett om du använder den dagligen eller tar med den på långa resor kan du lita på pålitlig prestanda utan oro för att batteriet ska ta slut. Serien har också ett förbättrat Huawei Sunflower-positioneringssystem, som ökar positionsnoggrannheten med 20 % jämfört med föregångaren. Oavsett om du navigerar i stadsmiljö eller utforskar avlägsna områden ger den här förbättringen exakt spårning av dina träningsrutter och distansdata.

Med över 100 träningslägen introducerar GT 6-serien stora förbättringar inom fyra viktiga utomhusaktiviteter:

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

Cykling: Nytt träningsprogram med virtuell effektmätare, som ger avancerad analys även utan fysisk utrustning.

Nytt träningsprogram med virtuell effektmätare, som ger avancerad analys även utan fysisk utrustning. Trailrunning: Exakta funktioner som ruttmätning, höjdmätning och realtidsanalys av underlaget för bättre planering av energiförbrukning.

Exakta funktioner som ruttmätning, höjdmätning och realtidsanalys av underlaget för bättre planering av energiförbrukning. Golf: Detaljerade, interaktiva golfbanekartor och smarta funktioner som hjälper till under spelets gång.

Detaljerade, interaktiva golfbanekartor och smarta funktioner som hjälper till under spelets gång. Skidåkning: Exakt positionsdata och omfattande statistik ger både en professionell och underhållande upplevelse i backen.

Huawei Watch Ultimate 2: Genombrott inom träning, hälsa och dykning

(Image credit: Huawei)

Huawei Watch Ultimate 2 är världens första smartklocka som är godkänd för dykning ned till 150 meter och som dessutom har kommunikationsmöjligheter under vattnet. Med sonarbaserad teknologi kan användare skicka meddelanden mellan klockor på djup upp till 30 meter och skicka SOS-signaler på djup upp till 60 meter – en funktion som är utvecklad för att ge både trygghet och nya möjligheter för dykare.

Huawei FreeBuds 7i: Suverän ljudupplevelse och ostörda samtal

Huawei FreeBuds 7i kombinerar dynamisk brusreducering, rumsligt ljud och kristallklara samtal. Med Intelligent Dynamic ANC 4.0 justeras brusreduceringen automatiskt för att ge en mer fokuserad och uppslukande lyssningsupplevelse. FreeBuds 7i är designade för den som vill ha en flexibel följeslagare för musik och samtal – hemma, på språng eller på jobbet.

Now Is Yours: Huawei vill stärka dialogen med unga konsumenter

(Image credit: Huawei)

Med visionen ”Now Is Yours” visar Huawei sin ambition att skapa en närmare dialog med en ny generation användare världen över. Visionen bygger på öppenhet och inkludering och syftar till att skapa kulturell och emotionell samhörighet genom teknik som känns både innovativ och mänsklig.

Huawei vill fortsätta att stödja ungdomskulturen och använda innovation som ett universellt språk. Genom att utveckla teknik med värme och empati vill företaget bidra till en gemensam resa mot en framtid full av möjligheter.

Priser och tillgänglighet:

Huawei Watch GT 6-serien blir tillgänglig från den 22 september 2025 med ett rekommenderat pris på 2 999 till 5 699 kronor (beroende på modell) hos utvalda återförsäljare. Det finns ett lanseringserbjudande, så från 22 september till 19 oktober kan du köpa de nya klockorna till ett lägre pris.

Huawei Watch Ultimate 2 blir tillgänglig från den 22 september 2025 med ett rekommenderat pris på 10 699 kronor för den blå modellen och 9 499 kronor för den svarta modellen hos utvalda återförsäljare.

HuaweiFreeBuds 7i blir tillgängliga från den 22 september 2025 med ett rekommenderat pris på 1 090 kronor hos utvalda återförsäljare.