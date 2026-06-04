Garmin säger att äldre löpare förvånande nog springer längst – kolla hur du står dig jämfört med den senaste datan från Garmin Connect

Garmin har publicerat en ny rapport om löptrender

Den visar att Garmin Connect-användare i 50-årsåldern registrerade längst distans med ett genomsnitt på 8,2 kilometer

Vi får också veta att löpare sover bättre, har lägre vilopuls än icke-löpare och uppvisar ett starkt VO2 max

Garmin har precis publicerat en ny rapport om löptrender som avslöjar flera överraskande insikter.

Baserat på statistik från Garmin Connect-användare världen över framgår det att den genomsnittliga löprundan är cirka 7,8 kilometer. Om vi hade gissat vilken åldersgrupp som sprang längst hade vi förmodligen inte valt gruppen mellan 50 och 59 år.

Trots det var det just löpare i 50-årsåldern som samlade ihop flest kilometer, med en genomsnittlig löpsträcka på 8,2 kilometer. Personer i 20-årsåldern sprang något kortare rundor med ett genomsnitt på cirka 7,4 kilometer, bara marginellt längre än löpare över 70 år som i snitt sprang cirka 7,35 kilometer.

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Kan du gissa vilken veckodag som stod för flest löpta kilometer totalt? Kanske inte helt oväntat var det lördag. Den månad då Garmin-användarna sprang mest var augusti. Den genomsnittliga löptiden låg på 46,3 minuter.

När det gäller veckovolym sprang de flesta Garmin-användare – nästan 40 procent – mellan 9,7–16 kilometer per vecka. Den näst största gruppen, motsvarande 28 procent av löparna, sprang mellan 17,7–32 kilometer per vecka.

När det gäller tempo låg genomsnittet på cirka 5 minuter och 49 sekunder per kilometer för män och 6 minuter och 20 sekunder per kilometer för kvinnor.

Bättre sömn

(Image credit: Garmin)

Garmin konstaterar också att löpare generellt hade högre sömnpoäng än personer som inte springer. Den genomsnittliga sömnpoängen för löpare som sprang mindre än 16 kilometer per vecka var 73. För dem som sprang längre än så låg den på 74. Bland personer som inte sprang alls var motsvarande siffra 70.

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Vilopulsen var också lägre bland löparna. Personer som inte sprang hade en genomsnittlig vilopuls på 62 slag per minut. För dem som sprang mellan 0 och 8 kilometer per vecka låg den på 59 slag per minut, medan löpare som sprang mer än 50 kilometer per vecka hade en genomsnittlig vilopuls på 55 slag per minut.

Undrar du vad Garmin-användarnas genomsnittliga VO2 max ligger på? Enligt Garmin är snittet 50 över hela användarbasen. Det är verkligen inte dåligt. Om du inte känner till VO2 max eller hur det mäts med en smartklocka kan du läsa vår guide där vi förklarar begreppet mer ingående.