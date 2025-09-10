Apple försökte dölja en väldigt viktig detalj om Apple Watch Series 11 och Ultra 3 – men jag märkte det

Apple har precis presenterat tre nya Apple Watches

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 och Apple Watch SE 3 är den nya uppställningen

När Apple pratade om SE 3 avslöjades en överraskande detalj om alla tre klockorna

För er som tittar på reprisen av Apple Event-presentationen just nu och funderar på att köpa en Apple Watch kanske ni väger fördelarna med att skaffa en Apple Watch Ultra 3 jämfört med att stanna kvar med er Apple Watch Ultra 2. Alternativt kanske ni funderar på Apple Watch Series 11 jämfört med Apple Watch Series 10.

Båda innebär en uppgradering i form av skärm och funktioner, med 5G LTE-anslutning, nya hälsofunktioner och en mycket efterlängtad batteriförbättring. Men det finns en viktig detalj du behöver veta om dessa två klockor, och den dolde Apple i presentationen av den minst avancerade modellen i sortimentet: Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE 3 är den billigaste av Apples nya modeller och börjar på 2 995 kronor. Ändå representerar den ett stort steg framåt jämfört med föregångaren, Apple Watch SE 2. Den kan spela media direkt på klockan, har snabbladdning, packar in AI-funktioner tack vare watchOS 26 och du kan interagera med den via handsfree-gester. Funktionellt sett har den samma smarta funktioner som en Apple Watch Series 10.

(Image credit: Apple)

Det beror på att den använder samma chipset som Apple Watch Series 10: det avancerade S10-chippet. När Apple pratade om SE 3 påpekade produktchefen Amanda Santangelo stolt att SE 3 innehåller Apples ”mest kraftfulla” klockchipset.

Det innebär att Series 11 och Ultra 3 har samma chipset som sina föregångare, Series 10 och Ultra 2. Det lyftes inte fram i presentationen, men det var tillräckligt märkbart för att jag skulle reagera på det.

Och mycket riktigt – när man går in på Apple Store:s produktsidor och granskar de viktigaste specifikationerna kan vi se att båda klockorna kör på fjolårets chip.

För de flesta användare som köper en Apple Watch för första gången, eller som uppgraderar efter flera generationer, spelar det här ingen större roll. Men om du väger att byta från fjolårets modell till årets, kan det vara bra att veta att du får samma processorkraft.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Ta en titt på Apple Watch series 11 på vår TikTok