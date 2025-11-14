Valve har visat upp en märklig ny Steam-kontroll – och den verkar vara en enorm uppgradering jämfört med föregångaren
En stor förbättring?
- Valve har nyligen annonserat en ny Steam-kontroll
- Lanseras våren 2026
- Den verkar vara en stor uppgradering jämfört med företagets senaste försök
Valve har under veckan visat upp flera nya hårdvaruprodukter, inklusive en helt ny Steam-kontroll som ser ut att rätta till problemen från tidigare modell.
Enligt Valve är handkontrollen kompatibel med “alla enheter som kör Steam”, vilket innebär PC-datorer, handhållna PC-enheter samt de nya systemen Steam Machine och Steam Frame. Den fungerar även med iOS och Android, men till synes endast via Steam Link-appen.
Förutom Bluetooth-anslutning och trådbunden USB Type-C finns även Steam Controller Puck – en plug-and-play-dongel med en förkopplad anslutning med låg latens. Pucken kan dessutom användas för att ladda kontrollen, utöver den vanliga trådbundna laddningen.
När det gäller batteritiden hävdar Valve att handkontrollen klarar mer än 35 timmars speltid på en enda laddning. Det är en imponerande siffra som placerar den i nivå med batteritidsjättar som Nintendo Switch 2 Pro Controller.
Här nedanför listar vi några av de viktigaste specifikationerna.
Kompatibilitet
PC, Mac, iOS / Android via Steam Link
Anslutning
Steam Controller Puck, USB, Bluetooth
Batteritid
35+ timmar
Inputs
TMR-magnetiska tumspakar, greppsense, ABXY-knappar, L/R-triggers, L/R-bumpers, View-knapp, Menu-knapp, Steam-knapp, QAM-knappar, fyra ommapningsbara greppknappar, 2x haptiska styrplattor
Haptik
HD haptik
Ytterligare funktioner
Laddning via Steam Controller Puck
Lärt sig från förra gången?
Med det här nya tillkännagivandet är det svårt att inte tänka tillbaka på lanseringen av originalet Steam Controller, som kom i november 2015.
Trots att den var nyskapande tack vare sitt fokus på kompatibilitet med mus- och tangentbordsspel blev det en impopulär produkt som lades ned bara fyra år efter lanseringen.
Den nya versionen verkar däremot vara en rejäl förbättring, främst tack vare de extra styrspakarna. Den första Steam Controller hade bara en liten styrspak som var klumpigt placerad och svår att kontrollera.
Den nya designen har två, och de backas upp av tunnelling magneto-resistance (TMR) – dagens guldstandard för styrspaksteknik. Tack vare små magneter är TMR-styrspakar mer hållbara och tillförlitliga än traditionella potentiometrar som kräver fysisk kontakt och därför är mer känsliga för slitage.
Vi är dock inte helt övertygade om kontrollens form, som verkar... något oergonomisk minst sagt. Vi hoppas att den åtminstone känns bättre än den ser ut, och den innehåller fortfarande många intressanta funktioner att bli ivrig över. Grip sense är den vi ser mest fram emot att testa, eftersom det verkar bli ett stort plus i FPS-spel. När du håller in greppen aktiveras gyrot, perfekt om du behöver finjustera siktet.
Kommer den här ganska udda handkontrollen att gå hem hos konsumenter? Vi får helt enkelt vänta och se när den släpps nästa år.
