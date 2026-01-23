En moddare har slagit ihop Xbox Series X, PS5 och Switch 2 till en enda megakonsol

En YouTube-skapare har byggt en spelkonsol som är tre i ett

DIY-projektet innehåller PS5, Xbox Series X och Nintendo Switch 2 i ett och samma system

Hela systemet drivs av ett nätaggregat på 250 W

Konsol- och PC-spelande genomgår just nu förändringar på flera plan. Dels med Valves konsolliknande PC, Steam Machine, runt hörnet, dels med hårdvarupriser som skjuter i höjden på grund av ökade minneskrav. Men nu har en moddare presenterat ett spelbygge som slår det mesta.

En YouTube-skapare vid namn Xiao Ningzi, även känd som 小宁子 (XNZ), har skapat en tre-i-ett-spelkonsol som rymmer en PlayStation 5, en Xbox Series X och en Nintendo Switch 2 – allt drivet av ett nätaggregat på 250 W. Han har döpt skapelsen till ”Ningtendo PXbox 5”. I praktiken är den byggd för att göra det enkelt att växla mellan de tre systemen, eftersom de alla körs i ett chassi som påminner om en PS5.

Det här är dock ingen enkel modifiering. Att kombinera moderkorten från tre olika konsoler är tillräckligt krävande i sig, men det innefattar också att designa ett helt nytt chassi från grunden – ett extremt tidskrävande projekt för vem som helst utanför en tillverkningsfabrik.

Eftersom Switch 2 är en handhållen konsol såg Ningzi till att den fortfarande är lätt att ta loss, något som syns tydligt i videon, och själva växlingen mellan systemen tar inte mer än fem sekunder.

我把御三家主机合体了！ - YouTube Watch On

Jag tycker knappast det behöver sägas att en sådan här DIY-konsol aldrig kommer att se dagens ljus som ett officiellt projekt från Sony, Microsoft och Nintendo. Ändå är det ganska surrealistiskt att se ett sådant passionerat sidoprojekt bli verklighet.

Spelbiblioteket i en sådan här megakonsol är dessutom, sett till värde snarare än ren kvantitet, utan tvekan större än vad många speldatorer kan erbjuda. Här får man tillgång till titlar som kanske aldrig kommer att portas officiellt till PC.

Visst, man måste fortfarande köpa varje konsol separat för att möjliggöra projektet. Men lockelsen ligger i själva idén om att köpa en enda tre-i-ett-konsol och ha tillgång till alla PlayStation-, Xbox- och Nintendo-exklusiver i ett system. Tyvärr lever vi inte i en perfekt värld, så det kommer aldrig att hända.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Steam Machine är det närmaste vi någonsin kommer

(Image credit: Valve)

Valves Steam Machine är planerad att lanseras i början av 2026 och många håller andan inför vad prislappen kan tänkas landa på. Även om Ningtendo PXbox 5 aldrig kommer att bli verklighet för gemene konsument är Valves kommande system det närmaste vi sannolikt någonsin kommer.

Steam Machine är i grunden en speldator, men med en tydlig inriktning mot konsolmarknaden tack vare sin kompakta mini-PC-design. Med tusentals indie-spel på PC, tillsammans med Xbox-titlar och ett växande antal PlayStation-exklusiver, kan Steam Machine bli den bästa plattformen för konsolspelare när den väl släpps.

Och då har jag inte ens gått in på möjligheterna till emulering av Nintendo-spel på PC, något jag absolut inte förespråkar, men som i praktiken skulle kunna föra Steam Machines spelbibliotek ännu närmare det som erbjuds av denna hemmabyggda megakonsol. Nu återstår bara att hoppas att priset hamnar på en nivå som faktiskt är rimlig.