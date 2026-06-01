Nu kan du köpa rekonditionerade MacBooks från Swappie – priser från strax över 5 000 kronor

Swappie börjar sälja rekonditionerade MacBooks i Sverige

Sortimentet omfattar modeller med Apple Silicon från 2020 och framåt

Priserna börjar på 5 059 kronor för en MacBook Air M1

Swappie har sålt rekonditionerade iPhones ett tag redan, men nu breddar företaget sitt sortiment för att inkludera ytterligare Appe-produkter. Företaget meddelar att man börjar sälja rekonditionerade MacBooks och Sverige är en av de första marknaderna där satsningen lanseras.

Det nya sortimentet omfattar MacBook-modeller från 2020 och framåt som drivs av Apples egna Apple Silicon-chip. Bland alternativen finns MacBook Air M1 med priser från 5 059 kronor, medan modeller med M2- och M3-chip ligger mellan 7 539 och 14 400 kronor. För användare med högre prestandakrav erbjuds även MacBook Pro-konfigurationer samt modeller med M4-chip från 14 339 kronor.

Enligt Swappie planerar företaget även att ta in MacBooks med det kommande M5-chippet längre fram.

(Image credit: Swappie)

Vill göra rekonditionerad teknik till förstahandsvalet

Swappie beskriver lanseringen som ett naturligt nästa steg i arbetet med att göra rekonditionerad teknik till ett mer etablerat alternativ.

– Vi har länge arbetat för att göra rekonditionerad teknik till ett tryggt och självklart alternativ. Med MacBooks tar vi nästa steg och gör det möjligt för fler att välja en kraftfull dator med hög kvalitet, garanti och lägre klimatavtryck, utan att behöva köpa nytt, säger Janna Timonen, Country Manager för Swappie Sverige.

Precis som företagets övriga produkter genomgår varje MacBook en omfattande kvalitetskontroll i Swappies egna rekonditioneringsanläggningar. Enheterna testas för att säkerställa att hårdvara, prestanda och funktion lever upp till företagets krav för daglig användning.

Swappie uppger också att samtliga datorer utrustas med lokal tangentbordslayout för respektive marknad. Batterierna granskas noggrant och byts ut om kapaciteten understiger 86 procent eller om de har passerat 800 laddningscykler.

Alla rekonditionerade MacBooks säljs med 12 månaders garanti och 14 dagars returrätt.