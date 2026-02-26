Den ryktade MacBook Pro med pekskärm kan få iPhones Dynamic Island – men sakna en viktig funktion

En ny rapport uppger att MacBook Pro med pekskärm får Dynamic Island

Funktionen kommer från iPhone och finns i OLED-skärmen

Räkna inte med Face ID, eftersom rapporten inte nämner funktionen

Vi har hört ett tag nu att Apple planerar att släppa en MacBook Pro med pekskärm senare i år. Nu stärker Bloomberg-reportern Mark Gurman den idén genom att avslöja nya detaljer om Apples planer — men en viktig sak saknas.

Gurman beskrev vad vi kan förvänta oss i en ny rapport där han förklarar att den kommande MacBook Pro sannolikt använder Dynamic Island som i dag finns i de bästa iPhone-modellerna, tillsammans med ett nytt beröringsanpassat gränssnitt som reagerar på hur du använder datorn.

När det gäller Dynamic Island säger Gurman att implementationen i MacBook Pro skiljer sig från versionen i iPhone 17-serien. Det beror på att MacBook Pro-varianten blir “byggd runt ett hålstans-liknande utskär för datorns kamera”, vilket gör den “mindre än den pillformade notch som finns i dagens iPhone-modeller”. Det ska även passa ihop med den omdesignade Dynamic Island som väntas i iPhone 18 Pro-modellerna senare i år.

Det nya gränssnittet integreras enligt uppgifterna i en OLED-skärm med pekfunktion. Gurman menar att Apple skapat ett system som anpassar sig efter din inmatning — oavsett om du använder mus och tangentbord eller fingret. Använder du pekning förstoras kontrollerna på skärmen så att de blir lättare att trycka på.

Gränssnittet innehåller också en ny typ av meny som visas runt fingret så att reglage hamnar nära till hands. Vissa menyer, som emoji-väljaren, får dessutom särskilt pekoptimerade gränssnitt. Du kan också använda vanliga iOS-gester, som snabb scrollning och nyp-för-att-zooma i bilder.

Var är Face ID?

Påverkan från iOS på både Dynamic Island och pekgränssnittet är tydlig. Det skulle spegla hur iOS och macOS gradvis närmat sig varandra, där Apple de senaste åren introducerat universella appar och funktioner som iPhone Mirroring och Universal Control.

Men en viktig funktion verkar inte följa med till Mac: Face ID, trots att den är en central del av iPhones Dynamic Island. Gurmans rapport nämner inte Face ID alls, och det ser ut som att Mac-användare får fortsätta med Touch ID tills vidare — särskilt eftersom Gurman tidigare hävdat att Face ID på Mac är “flera år bort”.

Samtidigt har Apple under åren publicerat många patent kring ansiktsigenkänning i en Mac, vilket tyder på att företaget åtminstone överväger tekniken i sina bärbara datorer. För tillfället verkar dock Face ID vara en funktion som fortfarande saknas i MacBook Pro.

Apple väntas släppa MacBook Pro med pekskärm mot slutet av 2026. Innan dess kommer en ny version av datorn — med M5 Pro- och M5 Max-chip men utan Dynamic Island och pekskärm — i vår, någon gång mellan mars och maj.