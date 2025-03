(Foto: Generated by Adobe Firefly)

Firefly är en samling generativa AI-verktyg utvecklade av Adobe. Inbyggt i Creative Cloud är Firefly utformat för att effektivisera ditt arbetsflöde, oavsett om du skapar bilder, redigerar foton eller designar grafik.

Det som skiljer Firefly från många av de bästa AI-bildgeneratorerna är att det har tränats på licensierade Adobe Stock- och public domain-bilder. Det innebär att det bör vara säkrare att använda kommersiellt.

Nya Firefly-funktioner läggs hela tiden till i Creative Cloud. Läs vidare för allt du behöver veta om Firefly och hur det kan förbättra din kreativa process.

Denna artikel var korrekt i februari 2025. AI-verktyg uppdateras regelbundet och vissa funktioner kan ha förändrats sedan artikeln skrevs. Vissa funktioner kan också vara begränsade till specifika länder.

(Image credit: Future)

Vad är Adobe Firefly?

Firefly är en samling kreativa verktyg som bygger på fyra generativa AI-modeller: Image, Vector, Design och Video (som fortfarande är i beta).

Firefly är utvecklat av Adobe och använder AI för att ge designers och digitala konstnärer större kreativ frihet. Vissa av dess funktioner finns som fristående verktyg, exempelvis Fireflys webbaserade text-till-bild-generator. Andra är direkt inbyggda i Creative Cloud-appar, såsom Generative Fill i Photoshop.

Firefly lanserades i mars 2023 och utvecklas ständigt, med nya funktioner som regelbundet läggs till i Creative Cloud-apparna. Den senaste uppdateringen inkluderade betaversionen av dess Video-modell, som driver Generative Expand i Premiere Pro, samt nya bildjusteringar för foton i Fireflys webbapp.

Firefly betraktas som en av de mest etiskt säkra AI-bildgeneratorerna. Detta beror på att dess modeller enbart har tränats på public domain-bilder och licensierade Adobe Stock-bilder. Det gör Firefly till ett populärt val bland kommersiella och professionella användare, eftersom det minskar risken för upphovsrättsproblem med det genererade innehållet.

Vad kan du använda Adobe Firefly till?

Fireflys fulla kapacitet är för omfattande för att lista här, men de kan delas in i två huvudkategorier:

För det första finns den fristående Firefly-webbplattformen. Den fungerar som en fullfjädrad AI-bildgenerator som skapar högkvalitativa bilder från textbaserade prompts i en mängd olika visuella stilar.

Den erbjuder kraftfulla funktioner som saknas på andra plattformar. Du kan välja mellan konst- och fotobaserade bildstilar, använda referensbilder för komposition, justera ljussättning, färger och kameravinklar samt finjustera detaljer i prompten.

Den andra kategorin omfattar de Firefly-verktyg som är inbyggda i Creative Cloud-appar. Här finns exempelvis Generative Fill och Generative Expand i Photoshop, som använder AI för att redigera innehållet i befintliga foton och utöka deras kanter.

Du kan också använda generativa texteffekter för att styla typografi i Adobe Express, medan Text to Vector Graphic gör det möjligt att snabbt skapa vektorgrafik i Illustrator. Den nya Generative Expand-funktionen i Premiere Pro kan till och med lägga till sekunder på videoklipp.

Vad kan du inte använda Adobe Firefly till?

Firefly är designat för att komplettera den kreativa processen, snarare än att ersätta den helt. Även om det är kraftfullt kräver resultaten ofta ytterligare bearbetning eller integrering i ett projekt innan de är redo att användas.

Firefly fungerar också bättre med vissa motiv än andra. Text-till-bild-verktyget kan ibland generera orealistiska eller surrealistiska resultat.

Etiska riktlinjer begränsar också vad Firefly kan generera. Eftersom det är tränat på Adobe Stock- och public domain-bilder, skapas inte innehåll som kan bryta mot upphovsrätten. Det kan exempelvis inte generera varumärkesskyddade bilder eller realistiska porträtt av riktiga personer. Det undviker också att generera stötande eller skadligt material.

Hur mycket kostar Adobe Firefly?

Adobe Firefly är tillgängligt gratis via webben. Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar 25 generativa krediter per månad och kräver ingen Creative Cloud-prenumeration.

För mer omfattande åtkomst kan du välja ett av Adobes betalda Firefly-abonnemang: Firefly Standard kostar 120 kronor per månad och inkluderar obegränsad åtkomst till bild- och vektorverktyg. Användare får 2 000 generativa krediter per månad, som kan användas för att skapa femsekunders videor och översätta ljud.

Firefly Pro kostar 365 kronor per månad och utökar gränserna med 7 000 generativa krediter. Du kan också få tillgång till Fireflys funktioner genom att prenumerera på Creative Cloud fristående program (120 kronor per månad) eller Alla program (795 kronor per månad).

Fristående program-abonnemanget inkluderar mellan 100 och 500 generativa krediter beroende på app, medan Alla program-paketet ger 1 000 krediter. För referens använder en bildgenerering vanligtvis en kredit.

Var kan du använda Adobe Firefly?

Fireflys text-till-bild-funktioner är tillgängliga via webbplattformen på firefly.adobe.com. Flera av dess generativa verktyg, inklusive texteffekter, kan också användas online via Adobe Express.

Andra Firefly-drivna funktioner är endast tillgängliga i specifika Adobe-appar. För att använda Generative Fill och Generative Expand måste du exempelvis ha tillgång till Adobe Photoshop.

(Image credit: Adobe)

Är Adobe Firefly bra?

Fireflys användbarhet beror på vad du vill använda det till. I vår recension av Adobe Photoshop hyllade vi Generative Fill-verktyget.

Drivet av Firefly Image Model 3, visade det sig kunna generera realistiska bilder med bättre kontroll över detaljer och komposition. Vi stötte också på färre märkliga eller förvrängda resultat jämfört med andra AI-modeller.

Som text-till-bild-generator har Firefly en av de mest omfattande funktionsuppsättningarna på marknaden. Däremot har vi märkt att det inte alltid följer detaljerade prompts exakt och komplexa beskrivningar kan ibland förvirra modellen. Firefly fungerar bäst för design och grafik snarare än fotorealistiska bilder.

Använd Adobe Firefly om ..

Du vill ha en kraftfull AI-bildgenerator

Detaljerad kontroll av sitt webbgränssnitt gör Firefly till en av de mest kraftfulla AI-bildgeneratorerna, med möjligheten att kontrollera kameravinklar, visuella stilar och mer, samt tillhandahålla referensbilder för komposition.

Du vill hålla dig på rätt sida av lagen

Adobe Fireflys generativa innehåll, som är tränad uteslutande på licensierade aktier och bilder som är allmän egendom, är mindre benägna att strida mot upphovsrättslagarna. Det betyder att du är säkrare att använda dess produktion som en del av kommersiella projekt.

Använd inte Adobe Firefly om ..

Du är inte en Creative Cloud-prenumerant

Med funktioner i flera Adobe-appar, inklusive Photoshop, kompletterar Firefly befintliga verktyg med kraften hos generativ AI. Om du inte använder dessa program kommer du inte att få ut det bästa av det.

Du behöver främst fotorealistiska bilder

Firefly är en kraftfull text-till-bild-generator, men den är bäst att använda för grafiskt och illustrativt arbete. Komplexa fotoprompts kan ofta bli skeva, med mer trovärdiga resultat som genereras av modeller som Imagen 3.

Alternativ att överväga

Luminar Neo är en intuitiv, prenumerationsfri fotoredigerare med inbyggda AI-verktyg. Det är enklare att använda än Photoshop eller Lightroom och låter amatörfotografer spara tid när de redigerar sina bilder, med kraftfulla borttagningsverktyg. Det kommer dock inte i närheten av kraften och mångsidigheten som erbjuds av Adobe Firefly.

är en intuitiv, prenumerationsfri fotoredigerare med inbyggda AI-verktyg. Det är enklare att använda än Photoshop eller Lightroom och låter amatörfotografer spara tid när de redigerar sina bilder, med kraftfulla borttagningsverktyg. Det kommer dock inte i närheten av kraften och mångsidigheten som erbjuds av Adobe Firefly. Leonardo är en AI-bildgenerator med proffsvänliga funktioner, inklusive realtidsredigering och detaljerade inställningar. Den har en rad generativa verktyg, inklusive ett som låter dig skapa AI-bilder från skisser. Den har inte Fireflys djup över appar, men det är ett kraftfullt kreativt alternativ.