Denon presenterar tre Wi-Fi-högtalare med Dolby Atmos
Tre nya högtalare som ska konkurrera med Sonos kombinerar diskret design med multiroom-ljud i hemmet.
Denon har lanserat en uppdaterad version av sin Home-serie med tre nya trådlösa högtalare. Serien består av modellerna Home 200, 400 och 600, som är utvecklade för multiroom-användning och integrerade i hemmets inredning. Det ser ut som att Denon därmed går in i direkt konkurrens med högtalartillverkaren Sonos.
Pris och tillgänglighet
De nya multiroom-högtalarna från Denon finns tillgängliga från 24 mars 2026.
- Denon Home 200: 4 498 kr
- Denon Home 400: 6 298 kr
- Denon Home 600: 8 398 kr
Denon har presenterat en ny generation trådlösa högtalare i Home-serien med fokus på både ljud och design. Serien är utvecklad för att kunna bli en naturlig del av hemmets rum utan att dominera visuellt, samtidigt som den levererar en sammanhängande ljudupplevelse i flera rum.
Enligt Denon har designprocessen utgått från hur teknik upplevs i vardagen. Materialen inkluderar vävda textilier, släta ytor och silikon, som valts med fokus på både hållbarhet och estetik i hemmet. Högtalarna finns i färgerna Stone och Charcoal.
Ska fylla hemmet med musik
Serien består av tre modeller i olika storlekar och med olika användningsområden. Home 200 är den minsta modellen och är utrustad med tre element och tre förstärkare, vilket ska ge ett fylligt ljud i ett kompakt format.
Home 400 är utvecklad för större rum och har sex element och sex förstärkare samt uppåtriktade element som bidrar till en mer omslutande ljudupplevelse.
Toppmodellen Home 600 är utrustad med 6,5-tums woofers samt separata diskant-, mellanregister- och uppåtriktade element. Kombinationen ska ge djup bas samtidigt som detaljerna i ljudbilden bevaras.
Högtalarna stöder virtuell Dolby Atmos Music, vilket ska skapa en mer flerdimensionell ljudåtergivning. Anslutning sker via Wi-Fi, Bluetooth, USB-C eller Aux-In, och streaming stöds via tjänster som TIDAL, Amazon Music HD och Qobuz via HEOS-plattformen.
Systemet kan kopplas ihop med upp till 64 enheter fördelade på 32 zoner, vilket gör det möjligt att spela samma musik i hela hemmet eller olika ljudkällor i separata rum.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Peter HoffmannRedaktør TechRadar Danmark