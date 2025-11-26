SUPERDEAL: Stor Black Friday-rabatt på en av marknadens bästa OLED TV-apparater från Samsung

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!



Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.



Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena

Det här kan vara ett av årets bästa Black Friday-erbjudanden på TV-apparater - en av årets bästa modeller från Samsung har fått en stor prissänkning som ger den dess lägsta pris någonsin. Den här modellen har utsetts till "Bästa OLED TV för ljusa rum" av TechRadar-teamet och finns med i många av våra topplistor för TV-apparater just nu.

I vårt test av Samsung S95F imponerade den stort med sin kombination av extrem ljusstyrka, fantastisk färgåtergivning och OLED-kontrast i toppklass. Erbjudandet gäller för den populära 65-tumsmodellen, som är lagom stort för de flesta vardagsrum. Om du varit på jakt efter en bra TV-deal under årets Black Friday och vill ha en suverän OLED TV som fugnerar lika bra under dagtid som i ett mörkt biorum, är det här guldläge att slå till.

Black Friday-deal på Samsung S95F (2025)

50% rabatt Du sparar 20 000 kr Samsung S95F 4K OLED Smart TV 65": var 39 990 kr nu 19 990 kr hos Samsung SE Detta är verkligen en superdeal på en av årets bästa TV-apparater. Samsungs S95F har utsetts till bästa OLED TV för ljusa rum av oss på TechRadar och går under Black Friday att klicka hem för sitt lägsta pris någonsin.



Ordinarie pris för TV:n ligger på 39 990 kronor, men nu kan du klicka hem den för enbart 19 990 kronor, vilket innebär att du sparar hela 20 000 kronor jämfört med lanseringspriset! Den har dock legat runt 24 990 kronor i pris under de senaste månaderna, men du sparar ändå rätt många tusenlappar med Black Friday-rabatten.

Fler Black Friday-deals på TV-apparater

42% rabatt LG OLED Evo C5 77″ | 39 990 kr 22 990 kr hos Hembiobutiken

Spara 17 000 kronor: 77-tums premium OLED-skärm med fantastisk bildkvalitet och 4K-upplösning, perfekt för filmälskaren som vill ha det allra bästa.

40% rabatt LG G5 77″ | 49 990 kr 29 990 kr hos Hembiobutiken

Spara 20 000 kronor: Toppmodell med 77 tumsskärm och avancerad bildteknik för en tittarupplevelse i toppklass. Under Black Friday sparar du 40%.

60% rabatt Philips 4K QLED (2025) 75″ | 21 990 kr 8 888 kr hos Tele-hå

Spara 13 102 kronor: 75 tum och 4K QLED-skärm till lägre pris än någonsin. Under Black Friday får den ett suveränt pris som gör den otroligt budgetvänlig - ett perfekt val för dig som ha en lite mindre budget men som vill ha något riktigt stabilt.

64% rabatt TCL T8C 4K QLED 98″ | 49 990 kr 17 990 kr hos Webhallen

Spara 32 000 kronor: En otrolig deal på denna 98 tummare med 4K QLED-skärm. Här får du en stor och lyxig skärm till ett riktigt överkomligt pris.

