SUPERDEAL: Stor Black Friday-rabatt på en av marknadens bästa OLED TV-apparater från Samsung

En av Samsungs bästa TV-apparater för året har fått en stor Black Friday-rabatt.

Samsung S95F på en svart TV-bänk med Ambient Mode som visas på skärmen.
(Foto: Future)
Black Friday 2025

November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!

Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.

Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena

Det här kan vara ett av årets bästa Black Friday-erbjudanden på TV-apparater - en av årets bästa modeller från Samsung har fått en stor prissänkning som ger den dess lägsta pris någonsin. Den här modellen har utsetts till "Bästa OLED TV för ljusa rum" av TechRadar-teamet och finns med i många av våra topplistor för TV-apparater just nu.

Black Friday-deal på Samsung S95F (2025)

Samsung S95F 4K OLED Smart TV 65"
50% rabatt
Du sparar 20 000 kr
Samsung S95F 4K OLED Smart TV 65": var 39 990 kr nu 19 990 kr hos Samsung SE

Detta är verkligen en superdeal på en av årets bästa TV-apparater. Samsungs S95F har utsetts till bästa OLED TV för ljusa rum av oss på TechRadar och går under Black Friday att klicka hem för sitt lägsta pris någonsin.

Ordinarie pris för TV:n ligger på 39 990 kronor, men nu kan du klicka hem den för enbart 19 990 kronor, vilket innebär att du sparar hela 20 000 kronor jämfört med lanseringspriset! Den har dock legat runt 24 990 kronor i pris under de senaste månaderna, men du sparar ändå rätt många tusenlappar med Black Friday-rabatten.

Fler Black Friday-deals på TV-apparater

LG OLED Evo C5 77″ | 39 990 kr 22 990 kr hos HembiobutikenSpara 17 000 kronor:
42% rabatt

LG OLED Evo C5 77″ | 39 990 kr 22 990 kr hos Hembiobutiken
Spara 17 000 kronor: 77-tums premium OLED-skärm med fantastisk bildkvalitet och 4K-upplösning, perfekt för filmälskaren som vill ha det allra bästa.

LG G5 77″ | 49 990 kr 29 990 kr hos HembiobutikenSpara 20 000 kronor:
40% rabatt

LG G5 77″ | 49 990 kr 29 990 kr hos Hembiobutiken
Spara 20 000 kronor: Toppmodell med 77 tumsskärm och avancerad bildteknik för en tittarupplevelse i toppklass. Under Black Friday sparar du 40%.

Samsung QN90F Neo QLED 4K MiniLED (2025) 75″ | 39 990 kr 19 990 kr hos Hifi klubbenSpara 20 000 kronor:
50% rabatt

Samsung QN90F Neo QLED 4K MiniLED (2025) 75″ | 39 990 kr 19 990 kr hos Hifi klubben
Spara 20 000 kronor: 75-tums MiniLED-TV med Neo QLED-teknik och imponerande ljusstyrka - perfekt för både filmtittande på kvällarna och tittande under dagtid.

Philips 4K QLED (2025) 75″ | 21 990 kr 8 888 kr hos Tele-håSpara 13 102 kronor:
60% rabatt

Philips 4K QLED (2025) 75″ | 21 990 kr 8 888 kr hos Tele-hå
Spara 13 102 kronor: 75 tum och 4K QLED-skärm till lägre pris än någonsin. Under Black Friday får den ett suveränt pris som gör den otroligt budgetvänlig - ett perfekt val för dig som ha en lite mindre budget men som vill ha något riktigt stabilt.

TCL T8C 4K QLED 98″ | 49 990 kr 17 990 kr hos WebhallenSpara 32 000 kronor:
64% rabatt

TCL T8C 4K QLED 98″ | 49 990 kr 17 990 kr hos Webhallen
Spara 32 000 kronor: En otrolig deal på denna 98 tummare med 4K QLED-skärm. Här får du en stor och lyxig skärm till ett riktigt överkomligt pris.

Fynda bland Black Friday-deals direkt från olika återförsäljare:

  • Amazon: Enormt sortiment med några av reafestens största rabatter
  • Webhallen: Stora rabatter på MacBooks, LG TV och stationära datorer
  • Samsung: Spara tusentals på den nya Galaxy Ultra, The Frame TV och mer
  • ComputerSalg: Stor variation med deals på Lego, vitvaror, verktyg och mer
  • Kjell & Company: Suveräna rabatter på nätverk, smarthem och säkerhet
  • Komplett: Allt för dator, gaming och mer
  • CDON: Spara stort på både nya och begagnade teknikprylar
  • Dustin: Black Friday-deals på monitors, laptops och mer
Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.