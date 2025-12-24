Jag testade 30 par hörlurar under 2025 – och det här är de fyra jag fortfarande vill använda

Under året som gick har jag använt gott om over-ear-hörlurar, in-ear-earbuds och öppna träningslurar, plus en hel del andra ljudprylar som inte räknas in i den totalsiffran (eftersom man faktiskt inte sätter dem på huvudet). De bästa Bluetooth-högtalarna får bli en annan artikel.

Men de här fyra är de jag kommer att minnas som årets höjdpunkter. Vissa har jag använt nästan dagligen även efter att testperioden tog slut, andra har jag saknat rejält efter att ha lämnat tillbaka dem till TechRadars redaktion.

Okej: det här är inte de enda jag gillat. Hedersomnämnanden går till Huawei FreeArc för imponerande ljud för öppna hörlurar, JLab Go Pods ANC som visar hur mycket man kan få för en extremt låg budget, OnePlus Buds 4 för att leverera fantastisk ANC i en icke-Bose-produkt, samt Skullcandy Method 360 för sitt trevliga ljud och löparvänliga design. Men nu till de allra bästa.

Shokz OpenDots One: det bästa från en ny trend

(Image credit: Future)

Jag inledde året med att testa en mängd sportiga open-ear-hörlurar med bygel och blev snabbt skeptisk till formfaktorn eftersom så många ljudmässiga kompromisser gjordes för att släppa in omgivningsljud.

Allt förändrades när jag senare började testa kläm-baserade öppna hörlurar. Shokz OpenDots One var först – och bäst – även om jag faktiskt inte testat ett enda dåligt par sedan dess och numera använder ett billigare alternativ varje gång jag tränar.

OpenDots kläms enkelt och bekvämt fast i örat. Jag glömde ofta bort att jag hade dem på mig och upplevde inga problem med passformen. Det var en rätt härlig kontrast mot sporthörlurar med bygel som fladdrar runt när man springer eller gör markövningar. Precis som andra öppna hörlurar släpper de in omgivningsljud, vilket gjorde att jag kände mig trygg när jag sprang i trafikerade miljöer, men eftersom kläm-modellerna placerar ljudet precis vid örat lät musiken fortfarande riktigt bra.

Av alla earbuds jag testat i år är det Shokz jag hade valt varje gång jag behövt träna – om jag inte hade behövt lämna tillbaka dem efter testet. Jag har försökt förklara för folk varför kläm-baserade open-ear-hörlurar är så bra, även om jag förstår att de ser rätt märkliga ut till en början. De är svåra att sälja in visuellt, om du inte redan älskar ear-cuff-looken, vilket jag fullt ut stöttar. Men kan du komma förbi estetiken rekommenderar jag verkligen att testa ett par med den här formfaktorn – jag tror att du blir övertygad.

AKG N9: hörlurarna för underhållning

Jag har redan lovordat AKG N9 här på TechRadar, men det här kan vara min sista chans, så jag gör det en gång till.

Det här är premium-over-ear-hörlurar med slimmad design och riktigt bra ljudkvalitet, men den verkliga vinnarfunktionen är USB-dongeln som är gömd i ena kåpan. När du pluggar in den ansluts hörlurarna automatiskt till enheten för trådlös ljuduppspelning. Inget mer krångel med Bluetooth-parning, multipoint-inställningar eller slumpmässiga avbrott när lurarna plötsligt bestämmer sig för att koppla upp mot en annan enhet.

Det låter kanske överdrivet att säga att jag använt dem dagligen sedan jag skrev recensionen – och det är det, men bara nästan. De har blivit hörlurarna jag använder med min PC (förlåt, stationära högtalare som jag ignorerat) och jag använder dem ofta för att titta på serier i sängen med min iPad.

Tyvärr finns det en sak som gör AKG N9 svåra att rekommendera: de är rätt svåra att få tag på. Jag har försökt lyfta dem under flera reaperioder, men de är ofta slutsålda. Men om du lyckas hitta ett par är de fantastiska allround-hörlurar.

Fairphone FairBuds XL 2025: hörlurarna jag fortfarande använder

(Image credit: Future)

Jag tycker ofta att hörlurar är svåra att recensera på ett engagerande sätt, eftersom de – ärligt talat – är ganska lika varandra. Det är därför jag gillade AKG N9 så mycket, eftersom den ovanliga funktionen gav en intressant vinkel. Detsamma gäller Fairphone FairBuds XL 2025. Det här är de senaste lurarna på listan, så viss recency bias kan spela in, men jag använder dem fortfarande hela tiden – jag skriver den här artikeln medan jag lyssnar på dem.

FairBuds XL:s främsta säljpunkt är att de, precis som annan Fairphone-teknik, är väldigt miljövänliga. Återvunna material, etiskt framtagna komponenter och grön produktion. Och även om jag gillar allt det där, är det inte därför jag fortsatt använda dem.

Delvis handlar det om designen. Jag älskar den gröna tyglooken eftersom den sticker ut bland alla svarta plastskal som verkar dominera annars. Men framför allt är det joysticken. Kanske är det gamern i mig: joystick betyder spel, eller hur? Inte i det här fallet – men jag gillar den ändå.

Joysticken sitter på höger kåpa och är ett extremt enkelt sätt att styra musiken med fingrarna. Pausa, spela, justera volymen och hoppa mellan låtar genom att trycka eller snärta till den. Det är otroligt smidigt.

Alla som använt flera par hörlurar vet att touch- och geststyrning ofta är förvånansvärt svårt att få rätt. Många tillverkare försöker på olika sätt, och de flesta lösningar är riktigt frustrerande. Inte FairBuds. Deras enkelhet är en av huvudorsakerna till att de sitter på mitt huvud just nu.

Soundpeats H3: mellanklassarna jag inte fick nog av

(Image credit: Future)

Jag testade väldigt många riktigt bra hörlurar i mellanprisklassen under 2025. Det kändes som året då ljudtekniken blev tillräckligt billig för att tillverkare skulle kunna använda flera element och mer avancerad teknik för att leverera konkurrenskraftigt ljud. Ända fram till jag skrev den här artikeln stod valet mellan två toppkandidater – och till slut föll det på Soundpeats.

Soundpeats H3 har tre element, vilket innebär separata högtalare för bas, mellanregister och diskant – något man sällan ser i earbuds som inte kostar en förmögenhet. Jag gillade verkligen den neutrala ljudbilden. För många budgetmärken lutar kraftigt åt bas, så Soundpeats kändes som en frisk fläkt.

Ljudkvaliteten överlag var mycket bra sett till priset, och passformen var förvånansvärt stabil för earbuds utan stammar som förankrar dem. I min recension kallade jag designen ”stilren”, även om vissa säkert stör sig på det lite klumpiga laddetuiet som pryds av texten ”hear the difference” i ett märkligt inkonsekvent typsnitt.