Kameror i AirPods kan dyka upp redan med AirPods Pro 4, enligt ny rapport

Kameror kan komma redan till AirPods Pro 4

IR-kameror ska enligt uppgift stödja vissa Apple Intelligence-funktioner

Inkludering i AirPods 5 och AirPods Max verkar osannolik

Vi har hört rykten om AI-utrustade AirPods med kameror i flera månader nu, och lanseringsdatumet har skiftat fram och tillbaka lika ofta – 2027! Nej, 2026! Eller kanske 2027 igen! Men enligt en ny rapport verkar Apple nu ha en mer konkret tidsplan, där AirPods Pro 4 – och möjligen även AirPods 5 – kan bli de första modellerna med inbyggda kameror.

Det där ”möjligen” gör dock mycket av jobbet. Rapporten kommer från Bloombergs Mark Gurman, som menar att Apple, nu när AirPods Pro 3 är släppta, arbetar med nästa generation tillsammans med ett nytt H3-chip som ska ge stöd för nya AI-funktioner. En del av detta arbete sägs inkludera att Apple utforskar idén att bygga in kameror i hörlurarna.

Får vi alltså AirPods med kameror nästa år?

Det korta svaret är: kanske.

De första ryktena om kamerautrustade AirPods dök upp redan 2024, då den välkända analytikern Ming-Chi Kuo hävdade att infraröda kameror skulle användas för att skapa mer exakt rumsligt ljud i Vision Pro. Den teorin stärktes av ett Apple-patent som upptäcktes sommaren därpå – även om Apple som bekant registrerar många patent som aldrig blir verklighet.

Kuo återkom till ämnet året därpå och sade då att kamerorna även skulle kunna identifiera gester som kan användas för att styra appar eller systemfunktioner. Enligt Mark Gurman ska kamerorna dessutom samarbeta med Apple Intelligence-funktioner och vara en del av Apples ”större plan att förvandla AirPods till AI-enheter”.

Om kamerorna verkligen är på väg till nästa generations AirPods känns det dock mycket osannolikt att de kommer till AirPods 5. Den modellen är billigare och Apple brukar vilja tydligt särskilja Pro-modellerna från de mer prisvärda varianterna. Gurman nämner även att Apple sannolikt inte planerar att lägga till pulsmätning i den produktlinjen, vilket gör kameror ännu mindre sannolikt.

Samma sak gäller AirPods Max, som verkar befinna sig i ett slags mellanläge mellan ”för populära för att skrotas” och ”för nischade för att få stora investeringar”.

Allt pekar alltså på att AirPods Pro 4 kan bli de första ”AI-drivna hörlurarna” från Apple – men även då känns 2027 som en mycket optimistisk tidslinje. Den första Pro-generationen släpptes 2019 och ersattes 2022, medan AirPods Pro 2 höll ut fram till 2025. Om Apple följer samma mönster borde vi inte förvänta oss en ersättare till AirPods Pro 3 förrän tidigast 2028.

Om kameror verkligen är på väg till AirPods lär det alltså dröja ett bra tag till innan de dyker upp.