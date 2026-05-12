JBL har precis uppdaterat sin serie earbuds med pekskärm med bättre ljud, ANC och samtalskvalitet – här är allt du behöver veta

JBL har presenterat nya Live Buds 4, Live Beam 4 och Live Flex 4

Samtliga modeller använder laddningsetui med pekskärm

JBL utlovar bättre ljud, förbättrad ANC och högre samtalskvalitet

JBL har nu lanserat sin nya Live 4-serie av earbuds, med tre nya modeller som blir tillgängliga från den 12 maj 2026.

De nya modellerna inkluderar JBL Live Buds 4, som är ett par kompakta in-ear-hörlurar, JBL Live Beam 4, ett par in-ear-hörlurar med skaft och JBL Live Flex 4, som är halvöppna earbuds med skaftdesign. Samtliga lanseras ungefär två år efter sina föregångare i Live 3-serien.

JBL:s Live-earbuds är framför allt kända för en sak – sina laddningsetuier med pekskärm. På tidigare modeller har detta gjort det möjligt för användare att snabbt justera ANC, EQ, volym och mycket mer. Och JBL har nu uppdaterat mjukvaran i sitt Smart Charging Case och packat Live 4-modellerna med fler funktioner, kontroller och anpassningsalternativ än någonsin tidigare.

Men räcker det för att hjälpa JBL att konkurrera med några av bästa brusreducerande earbuds från tungviktare som Apple och Sony? Vi har fått se den nya Live 4-serien och flera av nyheterna känns som potentiella fullträffar – här är vad du kan förvänta dig av JBL:s nya earbuds.

Bygger vidare på framgången

Image 1 of 3 JBL Live Buds 4 (Image credit: Future) JBL Live Beam 4 (Image credit: Future) JBL Live Flex 4 (Image credit: Future)

När vi testade JBL Live Beam 3 under 2024 gjorde de ett riktigt starkt intryck på oss. Tack vare imponerande ljudkvalitet, lång batteritid och det roliga och funktionsfyllda etuiet gav vi modellen ett högt betyg på 4,5 stjärnor.

Det verkar verkligen som att uppföljaren Live Beam 4, tillsammans med de nya Buds- och Flex-versionerna, bygger vidare på mycket av det vi redan gillade.

Först och främst: tillbaka till etuiet med pekskärm. Smart Charging Case nu använder ett helt nytt användargränssnitt tillsammans med en större skärm på JBL:s nya earbuds. Visst kommer vissa hävda att skärmen är lite gimmickartad, men den ger direkt tillgång till anpassningsverktyg som annars hade krävt att man plockar fram mobilen och letar runt i JBL:s hörlursapp.

JBL har också uppdaterat ljudet i Live-serien, där de nya earbuds-modellerna utrustats med ”nya fidelity-drivrutiner” som ljudspecialisten säger är ”noggrant trimmade för djupare bas och klarare ljud”. Trots de nya elementen använder Buds och Beam fortfarande dynamiska 10 mm-element, medan Flex använder dynamiska 12 mm-element.

Ett annat område som förbättrats är samtalskvaliteten. Live 4-serien använder sex mikrofoner tillsammans med nya ”Perfect Call 2.0”-tekniken, som kombinerar vindtålig design med en AI-algoritm för tydligare samtal. Några av mikrofonerna används även för brusreducering, som enligt JBL också förbättrats.

Något som däremot i stort sett är oförändrat är batteritiden. JBL säger att Buds 4 erbjuder upp till 32 timmar med ANC aktiverat och 40 timmar utan, att Beam 4 klarar upp till 40 timmar med brusreducering och 48 timmar utan samt att Flex 4 levererar upp till 35 timmar med ANC och 50 timmar utan.

Det är ungefär samma nivå som föregående generation, men fortfarande imponerande, särskilt när man jämför med konkurrenter som Apples AirPods Pro 3 som bara erbjuder upp till 24 timmar tillsammans med laddningsetuiet.

Live 4-serien blir tillgänglig i svart, blå, silver och sand. Priset ligger på 2 200 kronor.

Vi kommer recensera samtliga nya modeller under de kommande veckorna för att se om de faktiskt är värda pengarna, så håll utkik efter våra djupgående recensioner framöver.