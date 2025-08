Google Pixel 10:s nya färg verkar även komma till Pixel Buds Pro

I de många läckor om Google Pixel 10 som vi har stött på nyligen har en särskild färg förekommit ofta: en gråblå nyans som tydligen kallas Moonstone. Nu verkar det som att denna nyans även kommer att rullas ut till Googles andra prylar.

Enligt 9to5Google listas de befintliga Pixel Buds Pro 2 trådlösa hörlurarna nu som tillgängliga i Moonstone, om du växlar till 3D-vyn – även om ändringen kan ha tagits tillbaka när du läser detta. Dessutom verkar den ljusgröna färgen med namnet Wintergreen försvinna, eftersom Moonstone verkar ersätta den.

Pixel Buds Pro 2 lanserades i augusti förra året, så det är fullt möjligt att de får en uppdatering efter 12 månader.

Det verkar som att Google är ivriga över att visa upp denna Moonstone-färg: hittills har vi bara sett en officiell teaser för Pixel 10-lanseringen planerad till onsdagen den 20 augusti och den visar vad vi tror är Pixel 10 Pro i just Moonstone-nyansen.

En annan läcka har visat upp allt vi förväntar oss den 20 augusti i Moonstone: Pixel 10, Pixel Watch 4 och Pixel Buds 2a. Andra färger kommer självklart också att finnas tillgängliga, men det verkar som att detta blir huvudfärgen för serien. Förutom färgerna har det dykt upp gott om läckor och rykten.

Pixel 10-serien av telefoner – och det bör bli fyra modeller igen, precis som förra året – ryktas introducera MagSafe-liknande trådlös laddning till Android för första gången.

När det gäller Google Pixel Watch 4 har vi hört att den kommer att få ett ganska intressant nytt laddningssystem och ha ungefär samma priser som vi såg med Pixel Watch 3 fjolårets – med vissa Fitbit- och YouTube-erbjudanden inkluderade för extra värde.

Vi har inte hört lika mycket om Google Pixel Buds 2a, men de uppdaterade hörlurarna kan få en justerad design om ryktena stämmer.

Vi kommer självklart att rapportera om alla officiella tillkännagivanden när de sker.

You might also like