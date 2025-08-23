4 anledningar till varför Google Pixel Buds 2a kan bli de billiga hörlurarna att slå 2025 – och ett sätt de gör en besviken

De är här – i antingen Hazel eller Iris – och det finns så mycket mer att gilla än de förvisso charmiga färgalternativen.

Googles senaste utmanare till vår köpguide för bästa hörlurar skryter med fördelar som vi tills helt nyligen skulle ha klassat som "flaggskeppsmaterial" snarare än mellanklassfunktioner.

Men detta är Google och det är 2025; Buds 2a var alltid tänkta att sikta på att överträffa det som kommit före – och inte bara tidigare Google Buds, utan även bland teknikens olika tungviktare (Samsung, Apple, Sony och Nothing).

Så vad älskar vi och vad känns som en besvikelse nu när vi fått en liten titt på Google Pixel Buds 2a? Låt oss ta en närmare titt.

1. De är riktigt små och vi älskar det

Pixel Buds 2a anländer som den senaste versionen av de mest prisvärda Pixel-öronsnäckorna, för att ersätta de Google Pixel Buds A som lanserades i juni 2021 och placera sig bredvid de nyligen uppdaterade Pixel Buds Pro 2.

Det första att notera är deras storlek: även om Buds 2a baseras på Pixel Buds Pro 2 (med vridmekanismen för justering och stabilisering, inklusive Googles Silent Seal 1.5 för att blockera oönskat omgivande ljud) har de omdesignade interna akustiska lösningarna gjort det möjligt för Google att skapa de minsta och lättaste Pixel Buds hittills.

Ja, det finns fortfarande en ny 11 mm dynamisk driver under skalet; Google har bara lyckats gömma undan den och samla all sin kunskap i ett ännu mindre paket.

Detta är musik i våra små öron – och kan mycket väl göra dem till en fin kandidat för vår guide över bästa hörlurar för små öron. Älskar du att resa lätt? Fodralet är också superlitet och perfekt för fickor och utekvällar.

2. A-serien inkluderar nu ANC

De nya Pixel Buds 2a är de första A-serie-öronsnäckorna som får aktiv brusreducering, och som tidigare nämnts har de också Googles Silent Seal 1.5 för att hjälpa till att ta bort överflödigt ljud. Denna ANC har även ett transparensläge – vi har till och med testat det i vårt tidiga test av Pixel 2a – och för bara 1 799 kronor, det gillar vi att se.

Faktum är att Google hävdar att Buds 2a erbjuder 1,5x så mycket ANC som den första generationen Pixel Buds Pro, som kom i juli 2022.

Denna påstådda ökning i ANC-effektivitet är ingen liten sak och det är något vi ser fram emot att testa ordentligt.

3. Gemini, men Live

Tiden är förbi när en knapptryckning för att prata med Siri (eller en annan icke-AI-förstärkt assistent) på en öronsnäcka var tillräckligt. Detta är Google, så vi kan förvänta oss att företagets buds fungerar med Gemini i viss utsträckning, för att kontrollera ljud och få snabba svar på frågor.

Men Buds 2a har stöd för den senaste "Live with Gemini"-varianten av tjänsten, vilket lovar realtidsrespons som bör kännas både naturliga och konversationella. Minns vi när Nothing Ear (a) fick ChatGPT-stöd via ett tryck på stammen förra sommaren och imponerade på oss alla – eftersom det markerade ankomsten av en flaggskeppsfunktion i en mellanklassprodukt? Detta är den första verkliga konkurrenten till det.

4. Uthållighet som inkluderar användning av ANC

Ofta skryter nya och prisvärda öronsnäckor med en ganska respektabel batteritid tills vi, vid en närmare titt, inser att de angivna timmarna gäller utan ANC aktiverat – kanske för att snäckorna inte ens har ANC.

Inte här dock! Bluetooth-versionen är 5.4, snäckorna drivs av Googles Tensor A1-chip (för Pixel-specifika funktioner som Clear Calling, Find Hub och enkla multipoint-anslutningar) men poängen här är batteritiden, eftersom den är mycket respektabla sju timmar med ANC på, eller 20 timmar totalt via laddningsfodralet. Stänger vi av ANC kan vi räkna med 10 timmar eller 27 timmar via fodralet.

Bra, eller hur? Om dessa batteripåståenden håller vid våra tester i verkligheten kommer Google Pixel Buds 2a definitivt att ge riktigt bra valuta för pengarna på roadtrips.

…och den stora besvikelsen

Vi säger det rakt ut: spatial audio. Även om Google-enhetsspecifik spatial audio finns med på specifikationsbladet för Google Pixel Buds 2a har Google inte sagt om denna typ av immersivt ljud inkluderar dynamisk huvudspårning för att använda telefonen som källenhet (och därmed skulle ljudet flytta sig mellan öronen när vi vrider på huvudet).

Vad vi vet är att denna typ av immersivt extraljud bara är tillgängligt på Google Pixel Buds 2a när man använder Pixel Tablet och/eller något nyare Pixel-telefoner från Pixel 6 och framåt. Använder du ett annat Android-märke? Tyvärr, det går inte.

Så, där buds som Bose QuietComfort Ultra Earbuds (Gen 2) och LG Tone Free T90S erbjuder enhets- och streamingtjänst-huvudspårad spatial audio, gör inte Google Pixel Buds 2a det. Vi måste använda en Pixel-enhet för att få det.

"Men Bose- och LG-exemplen är mycket dyrare!" kanske ni säger. Sant, men Sony WF-C710N är billigare än Buds 2a och inkluderar stöd för Sony 360 Reality Audio, vilket fungerar på både Android- och iOS-enheter.

Fotnoten till allt detta är att Apple Musics innehåll finns tillgängligt i Apples proprietära spatial audio (den enklare sorten, utan huvudspårning) på alla hörlurar, så länge vi slår på det i våra iPhone-inställningar eller på en Dolby-Atmos-aktiverad Android-telefon. Så tekniskt sett kan vi få spatial audio i Pixel Buds 2a på en icke-Google Pixel Android… men vi skulle behöva använda en Apple-produkt.

Vi hade gärna sett Google rulla ut fullt Android-stöd för spatial audio i Buds 2a. Det känns som en missad möjlighet. Hur som helst, bara för att understryka: detta är inte på något sätt en recension. Vi har fortfarande fullt upp med att gå igenom och testa allt nytt som presenterades på Google-eventet och kommer att publicera fullständiga recensioner av produkterna inom kort.