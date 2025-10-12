Lanseringen av Sora 2 för Android verkar vara nära – appen har dykt upp i Google Play Store

Sora 2 har synts till i Google Play Store

Appen är ännu inte tillgänglig för nedladdning

AI-videoappen är fortfarande inbjudningsbaserad på iOS

Sora 2 har blivit en enorm succé sedan lanseringen på iPhone för ett par veckor sedan – både som AI-videogenerator och som social plattform i TikTok-stil. Nu verkar det som att även Android-användare snart får vara med på festen.

Som @ArtemR rapporterat (via Android Police) har Sora 2 fått en officiell listning i Google Play Store. För tillfället kan användare i USA och Kanada endast förhandsregistrera sig, eftersom nedladdningen ännu inte är tillgänglig.

Tänk också på att Sora 2 fortfarande är inbjudningsbaserad på iOS, och det är troligt att samma system gäller när Android-versionen lanseras. Det finns dock en chans att Android-släppet sammanfaller med att appen öppnas för fler användare utan krav på inbjudan.

Utvecklaren OpenAI, som även ligger bakom Sora och ChatGPT, försöker sannolikt hantera den enorma efterfrågan. Företagets vd Sam Altman har nyligen sagt att användare skapar långt fler videor än väntat – något som medför höga kostnader för databehandling.

AI-videorevolutionen

⚠⚠⚠ @OpenAI's Sora Android app just popped up on the Google Play Store @GooglePlay: https://t.co/JuRJzGh2zd.It's not available yet, but open for pre-registration in the US and Canada.October 11, 2025

Även om tillgången till Sora 2 fortfarande är begränsad, har det inte hindrat AI-genererade videoklipp från att spridas snabbt över internet – med allt från bisarra till imponerande realistiska scenarier.

Vi har själva fått prova appen, och resultatet var både imponerande och oroande. Sora 2 visar hur kraftfull AI-videotekniken blivit, men väcker också frågor om framtiden för video- och webbinnehåll.

Appens framgång har dessutom återigen satt juridiska och etiska frågor i fokus – särskilt när det gäller AI-skapade videor med riktiga personer, vare sig det handlar om kändisar eller privatpersoner. Den debatten lär fortsätta länge framöver.

När du väl har fått en inbjudan är appen gratis att använda, med vad OpenAI beskriver som ”generösa gränser” för hur många videor du kan skapa. Det har hjälpt Sora 2 att snabbt klättra till toppen av Apple App Store – och samma sak lär snart ske på Android.