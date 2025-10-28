DJI släpper sin första robotdammsugare i Sverige – men Romo blir ingen Roborock-utmanare än

Tips Amazon har ett stort sortiment med modeller från alla stora märken som Eufy, Roborock, Xiaomi och fler, till riktigt bra priser. Kolla in sortimentet och dagens bästa deals här.

DJI:s nya Romo använder AI-styrd syn och beslutsfattande för hemstädning

Robotdammsugaren har drönar-klassade sensorer och realtidsplanering för varje rum

Den höga prislappen och svag smarthems-integration kan hindra global framgång

DJI, företaget som är mest kända för sina förstklassiga autonoma flygkameror, riktar nu sin AI mot röran i hemmet. Deras första robotdammsugare, Romo, börjar rullas ut i Europa den här veckan – dock endast i utvalda marknader till en början, men Sverige är med bland de första marknaderna som får möjlighet att testa robotdammsugaren. Romo marknadsförs som en avancerad städrobot och visar hur DJI planerar att sprida sin AI-drivna teknik på marknivå, inte bara i luften.

De tre Romo-modellerna – S, A och P – kostar mellan 1 299 och 1 899 euro (ingen info om svenska priser ännu) och erbjuder funktioner man förväntar sig av en premiummodell, som självtömmande station, hinderigenkänning, mopp- och självrengöringsfunktioner samt imponerande sugkraft. Men det är snarare intelligensen under huven som definierar Romo-serien och den bygger direkt på DJI:s långa erfarenhet med drönarnavigering.

Romo använder maskininlärning för att anpassa sig till hemmet. Programvaran lär sig layouten medan den rör sig, med hjälp av dubbla fisheye-kameror och solid-state-LiDAR-sensorer, samt avancerade algoritmer för djupigenkänning. Det gör att den kan förutse kollisioner och undvika hinder som kablar, ojämna möbler eller hundmat på golvet.

(Image credit: DJI)

Det är lätt att se kopplingen till DJI:s drönarteknik. Att fatta blixtsnabba beslut i oförutsägbara miljöer är vad autonoma drönare gör hela tiden – och att undvika diverse småplock på golvet är trots allt enklare än att undvika en fågel i luften.

Det är också därför andra robotdammsugartillverkare sannolikt håller ett öga på Romo. De flesta moderna modeller kan redan kartlägga rum och undvika hinder, vissa kan till och med känna igen olika rumstyper. Men Romo går längre och erbjuder en mer dynamisk förståelse av miljön, som förändras minut för minut.

Dammsugaren justerar till och med borstrotationen när den upptäcker skräp som mat eller grus, för att använda riktad sugkraft och samtidigt undvika att sprida partiklar. Dessa beteenden är inte förprogrammerade, utan baseras på AI-algoritmer som analyserar feedback i realtid. De två flexibla armarna kan också fällas ut eller in beroende på hur AI:n tolkar rummets kanter, inte bara vid fysisk kontakt.

Romo bjuder även på en liten nick till DJI:s bakgrund inom filmteknik i form av videoströmmen man får från Romos sensorer. Ägare kan använda kamerorna för att hålla koll på husdjur eller barn på distans – med tvåfaktorsautentisering och krypterad överföring för integritetens skull.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

En framtida konkurrent

(Image credit: DJI)

Även Romos självrengörande basstation är byggd för att minimera mänsklig inblandning. Den kan automatiskt dosera rengöringsmedel beroende på rumstyp.

Om DJI:s programvara är lika kompetent som hårdvaran återstår dock att se. DJI Home-appen är inte lika väl integrerad med smarthems-system som Apple HomeKit eller Alexa Routines. För en så intelligent dammsugare känns den begränsningen som en missad chans. Samtidigt får man ändå tillgång till smarta rutiner, zonrengöring och AI-genererade kartor – så helhetsmässigt är upplevelsen fortfarande komplett.

Trots det lär DJI inte hota Roborocks dominans inom kort. Romo-serien är dyr även för avancerade robotdammsugare och ännu inte globalt tillgänglig. Den riktar sig främst till teknikentusiaster, early adopters och hängivna DJI-fans. Vanliga konsumenter lär tveka inför att betala så mycket för en dammsugare som bara marginellt överträffar en flera tusenlappar billigare konkurrent.

DJI kan mycket väl planera en bredare AI-satsning inom konsumentrobotik, med Romo som första test. Så även om Roborock inte behöver oroa sig just nu, bör de nog ändå hålla ett öga på vad DJI ritar upp för framtiden. För om det finns något DJI behärskar bättre än de flesta, så är det navigering i realtid.