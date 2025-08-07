GPT-5 har läckt ut av misstag bara timmar innan OpenAI ska presentera framtiden för ChatGPT
Fyra nya modeller är på väg.
- OpenAIs GPT-5-modeller har läckt i ett blogginlägg på GitHub
- Företaget kommer att tillkännage fyra nya modeller senare idag
- Livestreamen börjar kl 19:00 svensk tid
Nästa generation av ChatGPT, med namnet GPT-5, förväntas bli presenterad senare idag i en livestream från OpenAI – men en läcka på GitHub verkar ha avslöjat allt som AI-pionjärerna kommer att visa under evenemanget.
Den läckta informationen dök upp på GitHub och lyfter fram de olika iterationerna av GPT-5, som beskrivs som "OpenAIs mest avancerade modell, med stora förbättringar inom logik, kodkvalitet och användarupplevelse."
GitHub-bloggen har sedan dess tagits ned, men är lätt tillgänglig via Internet Archive.
Inlägget lyfter fram följande fyra nya modeller:
- gpt-5: Utformad för logik och flerstegsuppgifter.
- gpt-5-mini: En lättviktversion för kostnadskänsliga användningsområden.
- gpt-5-nano: Optimerad för hastighet, perfekt för uppgifter som kräver låga svarstider.
- gpt-5-chat: Utformad för avancerade, naturliga, multimodala och kontextmedvetna konversationer på företagsnivå.
Framtiden för ChatGPT
LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PTAugust 6, 2025
Vi förväntar oss mer information om dessa nya modeller under dagens livestream, som börjar kl 19:00 svensk tid.
Även om ingen av modellerna i läckan verkar antyda den förenklade struktur vi hoppats på, är vi fortfarande optimistiska att GPT-5 markerar början på en framtid där OpenAIs komplexa namnsystem inte längre är ett hinder för användarna.
Sam Altman har lovat att ChatGPT:s framtid kommer att innebära att alla modeller samlas under ett enda gränssnitt, där AI:n själv avgör vilken funktionalitet som ska användas baserat på användarens prompt. Även om denna läcka inte verkar peka på den förändringen, kan Altman förklara hur och när det kommer att ske senare idag.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Håll utkik på TechRadar för alla nyheter om GPT-5 så fort de tillkännages. Vårt engelska team kommer att liveblogga hela dagen och rapportera om all information som dyker upp kring ChatGPT, både innan och under livestreamen.
Läs vidare
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- John-Anthony DisottoSenior Writer AI