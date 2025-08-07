GPT-5 har läckt ut av misstag bara timmar innan OpenAI ska presentera framtiden för ChatGPT

OpenAIs GPT-5-modeller har läckt i ett blogginlägg på GitHub

Företaget kommer att tillkännage fyra nya modeller senare idag

Livestreamen börjar kl 19:00 svensk tid

Nästa generation av ChatGPT, med namnet GPT-5, förväntas bli presenterad senare idag i en livestream från OpenAI – men en läcka på GitHub verkar ha avslöjat allt som AI-pionjärerna kommer att visa under evenemanget.

Den läckta informationen dök upp på GitHub och lyfter fram de olika iterationerna av GPT-5, som beskrivs som "OpenAIs mest avancerade modell, med stora förbättringar inom logik, kodkvalitet och användarupplevelse."

GitHub-bloggen har sedan dess tagits ned, men är lätt tillgänglig via Internet Archive.

Inlägget lyfter fram följande fyra nya modeller:

gpt-5: Utformad för logik och flerstegsuppgifter.

Utformad för logik och flerstegsuppgifter. gpt-5-mini: En lättviktversion för kostnadskänsliga användningsområden.

En lättviktversion för kostnadskänsliga användningsområden. gpt-5-nano: Optimerad för hastighet, perfekt för uppgifter som kräver låga svarstider.

Optimerad för hastighet, perfekt för uppgifter som kräver låga svarstider. gpt-5-chat: Utformad för avancerade, naturliga, multimodala och kontextmedvetna konversationer på företagsnivå.

Framtiden för ChatGPT

LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PTAugust 6, 2025

Vi förväntar oss mer information om dessa nya modeller under dagens livestream, som börjar kl 19:00 svensk tid.

Även om ingen av modellerna i läckan verkar antyda den förenklade struktur vi hoppats på, är vi fortfarande optimistiska att GPT-5 markerar början på en framtid där OpenAIs komplexa namnsystem inte längre är ett hinder för användarna.

Sam Altman har lovat att ChatGPT:s framtid kommer att innebära att alla modeller samlas under ett enda gränssnitt, där AI:n själv avgör vilken funktionalitet som ska användas baserat på användarens prompt. Även om denna läcka inte verkar peka på den förändringen, kan Altman förklara hur och när det kommer att ske senare idag.

Håll utkik på TechRadar för alla nyheter om GPT-5 så fort de tillkännages. Vårt engelska team kommer att liveblogga hela dagen och rapportera om all information som dyker upp kring ChatGPT, både innan och under livestreamen.