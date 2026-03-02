Adobe Firefly – AI-verktyget för kreativt skapande

Adobe Firefly är Adobes satsning på AI-stödd kreativ mjukvara som hjälper dig skapa, redigera och anpassa visuellt innehåll med en kombination av textpromptar, generativ AI och smart automation. Artikeln ger en överblick av funktionerna, hur de fungerar och vad de kan betyda för både hobby- och proffsbruk.

Med Firefly kan du generera bilder direkt från textbeskrivningar, manipulera befintliga foton, skapa mönster, designa grafik och till och med använda AI-stöd i videoredigering. Verktyget är djupt integrerat med Adobes ekosystem och fokuserar på att ge användaren kontroll och flexibilitet, samtidigt som det undviker vanliga fallgropar som upphovsrättsproblem.

Artikeln tar också upp hur Adobe kombinerar sina traditionella kreativa verktyg med AI-funktioner, vad det innebär för framtidens designprocesser och vilka begränsningar som fortfarande finns idag.

