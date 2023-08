Back to School 2023: Her er alt du trenger til skolestart

Følg anbefalingene våre slik at du stiller godt forberedt til skolestarten. Her er alt du trenger!

Sommerferien er en forbigående glede, og snart er høsten her. Da er det igjen tid for å vende tilbake til skolebenken eller arbeidet på hjemmekontoret. For at denne krevende overgangen skal kunne gå så knirkefritt som mulig, er det viktig at alt det tekniske er på plass. Det er også viktig at du sitter godt og riktig.

De beste tilbudene på alt du trenger før skolestart

Har du det utstyret du trenger for at hverdagen med studier eller hjemmekontor skal være så produktiv og behagelig som du ønsker deg? De aller fleste av oss har nok behov for å gjøre enkelte oppgraderinger, og det er her disse tilbudene kommer inn i bildet.

Alt du trenger

Komplett har utvalget du trenger til studiestarten. Her finner du alt du trenger av PCer og nettbrett og det du trenger av tilbehør og dingser. Men visste du at du får langt mer enn det? Her finner du skrivebord, slik at du kan jobbe mer behagelig. Her finner du dessuten et godt utvalg av kontorprodukter.

Og hva er vel en god og produktiv hverdag uten tilgang på god kaffe? Hos komplett får du også kaffemaskiner, slik at du kan gi hverdagen er kjærkomment løft!

Skolestart – Laptoper

Her får du laptoper som kan følge deg gjennom hele studiet, med den kraften, ytelsen og brukervennligheten dette krever. Den skal ha god batteritid, ikke være for tung, og likevel ha alle funksjonene man trenger.