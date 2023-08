Slack får en solid ansiktsløftning

Slack er en tjeneste svært mange av oss kjenner godt. En mengde bedrifter benytter tjenesten til internkommunikasjon, og den har i mange år hatt det samme utseendet. Riktig nok fikk tjenesten tidligere i år en tilskudd i form av Slack GPT, som bidrar til kjapp sammenstilling av møteprotokoller og lignende ved hjelp av AI-tjenesten ChatGPT. Men det bidro ikke til noen vesentlige endringer av det visuelle uttrykket.

Dette er i ferd med å endres, for å gi brukerne muligheten til enda mer effektiv arbeidsflyt.

Mer fokusert

Et renere utseende er den nye melodien. (Image credit: Slack)

Det er først og fremst sidefeltet til venstre som får store forandringer. Hele området blir ryddet opp i og komprimert, slik at det ikke forstyrrer unødig. Samtidig flyttes søk og de fleste andre funksjonene hit.

Også fokusvisningen oppdateres, nettopp for å gi bedre fokus. Dette skjer først og fremst gjennom en opprydding i de forskjellige menyvalgene – der alt annet legges inn under en «mer»-knapp og å unngå et overbefolket brukergrensesnitt.

Slacks nye utseende skal bli mer ryddig. (Image credit: Slack)

Også strømmen og varsler fra strømmen forbedres. Tråden, nevnelser og reaksjoner skal nå legge seg i samme strøm, og det kommer funksjoner for å sette innlegg som avklarte, pågående eller arkiverte, slik at man får bedre oversikt.

Slacks nye utseende skal gi brukerne bedre oversikt. (Image credit: Slack)

Videre kommer det noen oppgraderinger av hover-funksjonen, mobilappene og nye temaer. Oppdateringen vil bli rullet ut til brukerne de kommende månedene.