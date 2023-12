Samsung Galaxy S24 Ultra kan få et mye bedre kamera enn ventet

Av de mange ryktene som har dukket opp rundt Samsung Galaxy S24 Ultra så langt, var en av de mest bekymringsfulle påstandene at den ville erstatte forgjengerens 10x optiske zoomkamera med en 5x-variant i stedet. Men den seneste lekkasjen tyder på at det faktisk er Samsung Galaxy S23 Ultras 3x telekamera som skal byttes ut.

I følge en rapport på det sørkoreanske nettstedet The Elec (via @Tech_Reve ), vil Samsung Galaxy S24 Ultra lanseres med et 200 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera med 10x optisk zoom og en 50 MP med 5x optisk zoom, samt et 12 MP selfie-kamera.

Disse spesifikasjonene er alle de samme som på Galaxy S23 Ultra, bortsett fra 50 MP 5x zoom-kameraet, som vil bli tatt i bruk i stedet for et 10 MP 3x zoom-kamera.

Eller kanskje det ikke blir slik i det hele tatt. Som nevnt ovenfor har flere tidligere lekkasjer hevdet at Samsung Galaxy S24 Ultra vil få et kamera på 50MP med 5x zoom og et kamera på 10MP med 3x zoom, uten noen 10x zoom. Så vi anbefaler å ta denne nye påstanden med en klype salt.

Imidlertid vil dette nylig antydede oppsettet uten tvil være å foretrekke, ettersom Ultra-seriens 10x optiske zoom er et av de største salgsargumentene og en av de viktigste egenskapene som gjør at den skiller seg ut fra andre topptelefoner.

Hvorvidt det er bedre å erstatte en 3x zoom med en 5x zoom i stedet for å bare holde seg til 3x er mer diskutabelt, da 3x kan være en nyttig brennvidde for portretter. Men økningen fra 10 MP til 50 MP ville definitivt være ønskelig.

Samme som før

Den samme rapporten nevner også kameraspesifikasjonene for standardmodellen Samsung Galaxy S24 og Samsung Galaxy S24 Plus. Disse samsvarer imidlertid nøyaktig med det vi har hørt før – og de er også identiske med spesifikasjonene som møtte oss med Samsung Galaxy S23 og Samsung Galaxy S23 Plus.

Disse to telefonene får angivelig et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og et telekamera på 10 MP (som antagelig får en 3x optisk zoom, selv om det ikke er spesifisert i lekkasjen). Det er heller ingen omtale av spesifikasjonene for selfie-kameraene i disse telefonene, men det er sannsynligvis 12 MP basert på tidligere rapporter – som igjen vil være i tråd med de nåværende modellene.

Hvis alt dette skulle vise seg å stemme, vil det sannsynligvis ikke komme særlig mange (om noen) oppgraderinger på maskinvarefronten i standard- og Plus-modellkameraene. Men vi kunne godt komme til å se et par programvareforbedringer og til og med et par AI-funksjoner. Noe av programvaren til Samsung Galaxy S24 er nemlig blitt lekket, og den avslører en rekke AI-modi og -verktøy.

Samsung Galaxy S24 Ultra kan på sin side utmerket godt få noen maskinvareoppgraderinger, eller i det minste endringer. Hvis den siste lekkasjen er korrekt, vil endringene enten være til det bedre eller nøytrale, snarere enn den fryktede nedgraderingen vi er blitt fortalt om i tidligere rapporter.

Samsungs nye telefoner vil sannsynligvis bli avduket i januar, så det tar ikke lang tid før vi vet deres eksakte spesifikasjoner og om de har det som trengs for å bli rangert blant de beste kameratelefonene.

